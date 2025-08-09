دستگیری ۲کلاهبردار واتساپی در اصفهان؛بازگشت ۱۰۰ میلیارد به مالباختگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر اظهار کرد: در پی اعلام شکایت تعدادی از شهروندان در شهرستان نجف آباد مبنی بر کلاهبرداری از آنها در یک گروه واتساپی، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس فتای آن شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اقدامات هوشمندانه و رصد و پایش فضای مجازی گروهی را در برنامه واتساپ که در زمینه جذب سرمایه و پرداخت سود به اعضا در غالب ارز دیجیتال به صورت شبکه ای فعالیت داشت شناسایی کردند.

سردار هاشمی فر تصریح کرد: با بررسی کارشناسان پلیس فتا مشخص شد تشکیل دهنگان این گروه با اغفال و تطمیع کاربران جهت دریافت سودهای بیشتر از طریق خرید رمز ارز، آنها را ترغیب به سرمایه گذاری و پرداخت وجه و جذب زیرمجموعه در این گروه می‌کردند ولی پس از مدتی گروه مسدود و سرمایه کاربران توسط فرد کلاهبردار برداشت می‌شد.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: با تلاش شبانه روزی کارآگاهان پلیس فتا در نهایت ۲ نفر از اعضای اصلی و سرشبکه های این گروه واتساپی شناسایی و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در عملیات‌هایی دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه تا کنون تعداد ۵۵۰ نفر شاکی به پلیس فتا مراجعه و شکایت خود را ثبت کرده‌اند گفت: با اقدامات صورت گرفته حساب‌های متهمان مسدود و تا کنون مبلغ بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال وجوه کلاهبرداری شده به تعدادی از شکات عودت داده شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان در پایان خاطرنشان کرد: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و تحقیقات در خصوص شناسایی مالباختگان و متهمان احتمالی دیگر این پرونده کماکان ادامه دارد.