۱۰۸ پروژه آموزشی همدان در سامانه ملی نهضت توسعه عدالت ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهلایی عصر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: در برش یکساله نهضت توسعه عدالت آموزشی، ابتدا ۱۰۶ پروژه را به کشور معرفی کردیم که اکنون دو پروژه دیگر به دلیل نیاز استان اضافه شده و به ۱۰۸ پروژه رسیده است.
وی افزود: تمام این پروژهها در سامانه ملی مدیریت پروژههای نهضت ثبت شدهاند و ثبت دو پروژه جدید نیز بهزودی انجام خواهد شد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان با تشریح جزئیات این پروژهها افزود: این ۱۰۸ پروژه شامل چهار بخش است اول، ۴ پروژه کانکسی که هر کدام دارای یک کلاس درس هستند و جایگزین فضاهای موقت فعلی خواهند شد، دوم، ۱۸ پروژه تخریبی و جایگزینی که ۷۱ کلاس درس را شامل میشود و به جای ساختمانهای قدیمی و فرسوده ساخته خواهند شد.
شهلایی خاطرنشان کرد: همچنین در بخش سوم، ۶۳ پروژه نیمهتمام که مجموعاً ۴۵۲ کلاس درس دارد و با تکمیل آنها ظرفیت قابلتوجهی به فضای آموزشی افزوده خواهد شد و در بخش چهارم، ساماندهی فضا در ۲۳ مدرسه پرتراکم دارای بیش از ۳۵ دانشآموز در هر کلاس که این اقدام معادل ایجاد ۱۰۸ کلاس درس جدید از طریق الحاق، بهسازی یا تغییر کاربری فضاها خواهد بود.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان با اشاره به اینکه بستر اصلی معرفی و اجرای طرحها «سامانه بساز مدرسه» است، ادامه داد: کمپینهای مردمی نظیر اهالی مدرسهساز، مدرسه مادر، طرح سلیم یا یاران، با همکلاسیها و مدرسه اولیا نیز در این سامانه بارگذاری و اجرا میشوند تا خیرین، خانوادهها و فارغالتحصیلان بتوانند مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در ساخت و تجهیز مدارس داشته باشند.
وی تأمین منابع مالی را ترکیبی از اعتبارات دولتی، مشارکت خیرین، کمکهای مردمی، معافیتهای مالیاتی، مولدسازی اموال و احکام قانونی دانست و افزود: صنایع و بانکها هم موظف شدهاند بخشی از مسئولیت اجتماعی خود را برای پشتیبانی از این پروژهها اختصاص دهند.
مدیرکل نوسازی مدارس استان همدان همچنین از طرح «مدرسه هوشمند» خبر داد و گفت: در این طرح، ۵۰ درصد هزینهها را خیرین و ۵۰ درصد را دولت پرداخت میکند و تاکنون ۳ میلیارد تومان تجهیزات تهیه شده است.
شهلایی در پایان تأکید کرد: رسانهها صدای نهضت توسعه عدالت آموزشی هستند و انتظار داریم با آگاهیبخشی و اطلاعرسانی، زمینه حضور پررنگتر مردم و خیرین را فراهم کنند.
نظر شما