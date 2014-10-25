به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی ظهر شنبه در بازدید از پروژه های آموزشی در حال احداث در بخش ارم با تسلیت ایام ماه محرم اظهار داشت: در راستای توسعه فضاهای آموزشی در استان بوشهر گام های موثری صورت گرفته و در حال حاضر پروژه های بسیار مهمی در این زمینه در دست احداث است.

وی از همکاری‌های و مشارکت خیرین در ساخت مدارس در استان بوشهر قدردانی کرد و گفت: خیرین مدرسه ساز در استان بوشهر، تعداد 412 مدرسه را در سطح استان با داشتن یک هزار و 680 کلاس درس احداث کردند که نقش بسیار مهمی در توسعه فضاهای آموزشی استان داشته اند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر اضافه کرد: 29 مدرسه در قالب 108 کلاس درس در ابتدای مهر ماه امسال در سطح استان بوشهر راه‌اندازی شده است.

15 فضای آموزشی در بخش ارم احداث شده است

وی ادامه داد: طی چند سال گذشته تعداد 15 فضای آموزشی در قالب 51 کلاس درس در بخش ارم شهرستان دشتستان احداث و در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته است.

مرادی با تاکید بر لزوم بهسازی مدارس فرسوده، گفت: مرمت و بازسازی فضاهای فرسوده در اولویت کاری ماست که بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته اقدام خواهیم کرد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر افزود: همچنین در بخش گرمایشی کلاس ها تعدادی بخاری مناسب در بین مدارس استان توزیع شده است.