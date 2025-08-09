  1. استانها
  2. خوزستان
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۳۲

فعالیت غیرقانونی دستگاه‌های رمز ارز در مجموعه ورزشی شهید قربانی اهواز

فعالیت غیرقانونی دستگاه‌های رمز ارز در مجموعه ورزشی شهید قربانی اهواز

اهواز - اداره کل ورزش و جوانان خوزستان از کشف و توقف فعالیت غیرقانونی دستگاه‌های استخراج رمز ارز در مجموعه ورزشی شهید قربانی اهواز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر فعالیت غیرقانونی دستگاه‌های استخراج رمز ارز (ماینر) در مجموعه ورزشی شهید قربانی اهواز (۱۶ هکتاری)، اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با انجام بررسی‌های دقیق و همکاری رئیس هیئت دوچرخه‌سواری استان، این فعالیت غیرقانونی شناسایی شده است.

بر اساس این بیانیه، دستگاه‌های استخراج رمز ارز دیجیتال توسط حراست اداره کل کشف و ضبط شده و گزارش آن به مراجع ذی‌صلاح ارائه گردیده است. محل تخلف نیز برای انجام اقدامات قانونی پلمب شده، اما فعالیت مجموعه ورزشی شهید قربانی به‌صورت عادی برای خدمت‌رسانی به شهروندان ادامه دارد.

اداره کل ورزش و جوانان خوزستان از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، هیئت‌های ورزشی و جامعه ورزش استان درخواست کرد تا ضمن نظارت دقیق بر مجموعه‌های تحت قرارداد خود، هرگونه تخلف مشابه را در اسرع وقت به حراست این اداره با شماره تماس ۰۶۱۳۳۳۳۰۷۲۲ گزارش دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.

این اداره تأکید کرد که با هرگونه فعالیت غیرقانونی در مجموعه‌های ورزشی تحت نظارت خود قاطعانه برخورد خواهد کرد تا از حقوق جامعه ورزش و شهروندان حفاظت شود.

کد خبر 6555741

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها