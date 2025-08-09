به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر فعالیت غیرقانونی دستگاههای استخراج رمز ارز (ماینر) در مجموعه ورزشی شهید قربانی اهواز (۱۶ هکتاری)، اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان با صدور بیانیهای اعلام کرد که با انجام بررسیهای دقیق و همکاری رئیس هیئت دوچرخهسواری استان، این فعالیت غیرقانونی شناسایی شده است.
بر اساس این بیانیه، دستگاههای استخراج رمز ارز دیجیتال توسط حراست اداره کل کشف و ضبط شده و گزارش آن به مراجع ذیصلاح ارائه گردیده است. محل تخلف نیز برای انجام اقدامات قانونی پلمب شده، اما فعالیت مجموعه ورزشی شهید قربانی بهصورت عادی برای خدمترسانی به شهروندان ادامه دارد.
اداره کل ورزش و جوانان خوزستان از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، هیئتهای ورزشی و جامعه ورزش استان درخواست کرد تا ضمن نظارت دقیق بر مجموعههای تحت قرارداد خود، هرگونه تخلف مشابه را در اسرع وقت به حراست این اداره با شماره تماس ۰۶۱۳۳۳۳۰۷۲۲ گزارش دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.
این اداره تأکید کرد که با هرگونه فعالیت غیرقانونی در مجموعههای ورزشی تحت نظارت خود قاطعانه برخورد خواهد کرد تا از حقوق جامعه ورزش و شهروندان حفاظت شود.
نظر شما