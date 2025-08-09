به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدامین یاقوت عصر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای با تأکید بر اهمیت ثبت‌نام در سامانه سماح اظهار کرد: امسال شاهد استقبال بی‌نظیر زائران خوزستانی بودیم و با ثبت‌نام حدود ۳۷۰ هزار نفر، خوزستان جایگاه دوم کشور را در این سامانه به خود اختصاص داده است. این آمار نسبت به سال ۱۳۹۸، که بیشترین ثبت‌نام را داشت، ۳۰ هزار نفر افزایش نشان می‌دهد.

حجت الاسلام یاقوت با اشاره به مزایای ثبت‌نام در سامانه سماح افزود: زائرانی که در این سامانه ثبت‌نام می‌کنند از خدماتی نظیر بیمه کامل از مبدأ تا مقصد، ارز اربعین با نرخ مصوب، خدمات رومینگ، اطلاعات مرزی و پشتیبانی امداد و امور گمشدگان بهره‌مند می‌شوند.

وی ادامه داد: در صورت بروز حوادث یا بیماری، خدمات بیمه‌ای و پشتیبانی مناسبی به زائران ارائه می‌شود. همچنین ستادهای امداد و راهنمایی امور گمشدگان در مرزهای پنجگانه با عراق و شهرهای زیارتی نجف، کربلا، سامرا و کاظمین فعال شده‌اند تا در صورت گم شدن زائران، آن‌ها را شناسایی و به گروه‌های خود متصل کنند یا برای بازگشت به کشور یاری دهند.

مدیر حج و زیارت خوزستان با بیان اینکه مهلت ثبت‌نام در سامانه سماح تا روز اربعین حسینی ادامه دارد، بیان کرد: این مهلت ممکن است تمدید شود. از زائران تقاضا داریم برای بهره‌مندی از خدمات و تسهیلات، حتماً در این سامانه ثبت‌نام کنند.

اداره کل حج و زیارت خوزستان از زائران خواست برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به سامانه سماح مراجعه کنند تا سفری امن و آسوده به عتبات عالیات داشته باشند.