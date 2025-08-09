  1. سیاست
  2. سایر
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۲۳:۲۷

پیام تسلیت آیت الله آملی لاریجانی در پی درگذشت استاد فرشچیان

پیام تسلیت آیت الله آملی لاریجانی در پی درگذشت استاد فرشچیان

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور پیامی درگذشت هنرمند فقید، استاد فرشچیان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور پیامی درگذشت هنرمند فقید، استاد فرشچیان را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله وانا الیه راجعون

خبر درگذشت استاد برجسته هنرنگارگری مرحوم استاد محمود فرشچیان باعث تأسف و تألم گردید.

این مصیبت را به جامعه هنری کشور، خانواده محترم ایشان و عموم ارادتمندان تسلیت عرض می‌نمایم.

از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه و غفران و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.

صادق آملی لاریجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

کد خبر 6555816
اكرم سادات حسيني شبستري

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها