پیام تسلیت آیت الله آملی لاریجانی در پی درگذشت استاد فرشچیان

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور پیامی درگذشت هنرمند فقید، استاد فرشچیان را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله وانا الیه راجعون

خبر درگذشت استاد برجسته هنرنگارگری مرحوم استاد محمود فرشچیان باعث تأسف و تألم گردید.

این مصیبت را به جامعه هنری کشور، خانواده محترم ایشان و عموم ارادتمندان تسلیت عرض می‌نمایم.

از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه و غفران و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.

صادق آملی لاریجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام