متن پیام به شرح زیر است:

به نام خالق زیبایی‌ها

خبر در گذشت استاد بی بدیل نقاشی و نگارگر ایران زمین، مرحوم محمود فرشچیان همه ما را در اندوهی ژرف و غمی عمیق فرو برد.

این استاد ممتازِ دوران، با خلق آثار فاخر و خلاقانه ای همچون عصر عاشورا، ضامن آهو و کوثر نشان داد که به فرهنگ و سنن مردمان این دیار عشق می ورزد و برای اعتلای آن از جان مایه می‌گذارد. نام این استاد نام آور و چهره ماندگار و جهادگر عرصه فرهنگ و هنر برای همیشه تاریخ در یاد و ذهن مردم فرهنگ دوست ایران زمین جاودانه خواهد ماند.

اینجانب به نمایندگی از خانواده پلیس ایران، درگذشت این فرزانه دوران و هنرمند والامقام را به خانواده آن مرحوم، اهالی فرهنگ و هنر و تمامی دوستداران هنر تسلیت عرض نموده و از خالق زیبایی‌ها برای ایشان جایگاه رفیع در مینوی زیبا و جاودانه را مسئلت دارم.