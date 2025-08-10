به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید کاظمی، با اشاره به راه اندازی این سامانه از پنجم مرداد ۱۴۰۴، گفت: این سامانه با هدف رصد و مدیریت هوشمند زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی تولید داخل، از مرحله تولید تا عرضه، طراحی و پیاده‌سازی شده است.

وی افزود: شرکت‌های تولیدکننده می‌توانند با مراجعه به نشانی Register.imed.ir، اطلاعات مربوط به فروش محصولات خود را در این سامانه ثبت کنند. موجودی اولیه نیز بر اساس خوداظهاری تولیدکنندگان در اردیبهشت ۱۴۰۴ و شناسه‌گذاری‌های انجام شده از اول خرداد در سامانه TTAC بارگذاری شده است.

کاظمی ادامه داد: این سامانه امکان ثبت و پایش تراکنش‌های میان شرکت‌ها را فراهم کرده و اطلاعات فروش و انتقال کالا در آن به صورت کامل قابل رهگیری خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به الزامات فنی سیستم تصریح کرد: در فرآیند ثبت تراکنش، محل انبارش کالا باید با کد GLN معرفی و اطلاعات مربوط به فروش و تبادل کالاها با برچسب‌های آزادسازی شده نیز در سامانه درج شود.