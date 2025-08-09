۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس در پایانه برکت مهران برای جابجایی زوار مستقر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر شنبه در جمع رسانه‌ها در نقطه صفر مرزی مهران اظهار کرد: آمار تردد در دو روز گذشته از نیم میلیون در طی دو روز گذشته عبور کرد.

وی بیان کرد: با جمع آمار امروز، بیش از ۶۸۰ هزار نفر در کمتر از ۷۲ ساعت از مرز مهران تردد کردند.

وی ادامه داد: از ابتدای صفر نیز یک میلیون و ۷۷۰ هزار نفر متردد داشتیم.

کرمی بیان کرد، در تداوم خدمت ادامه دارد، آمادگی برای موج برگشت وجود دارد و میزان ورود و خروج طی فردا و پس فردا با هم برابر می‌شود.

وی افزود: پیش‌بینی می‌کنیم طی روزهای ۲۳ تا ۲۵ مرداد پیک تردد را داشته باشیم.

استاندار ایلام عنوان کرد: تعداد ۶۰۰ دستگاه اتوبوس در مرز مستقر است و این میزان امروز به یک هزار دستگاه می‌رسد که کار انتقال و جابجایی زائران را انجام می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه مواکب تا دو روز بعد از اربعین خدمات‌دهی می‌کنند، افزود: تعداد محدودی هم تا ۲۷ مرداد فعال خواهند بود.