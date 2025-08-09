احتمال وزش باد شدید در مهران؛بارش های تابستانه در استان محتمل است

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین بررسی‌های نقشه‌ها و الگوهای هواشناسی، هوای گرم در استان طی هفته جاری ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: در این مدت، دما با نوسانات جزئی همراه است؛ به طوری که روزهای دوشنبه و سه‌شنبه کاهش نسبی و جزئی دما پیش‌بینی می‌شود، اما از روز چهارشنبه مجدداً افزایش دما انتظار می‌رود.

رستمی عنوان کرد: همچنین تا روز دوشنبه، با انتقال رطوبت، احتمال رشد ابرهای عقد و رگبارهای پراکنده و تابستانه در ساعات بعدازظهر وجود دارد.

وی ادامه داد: در مناطق مرزی مانند شهرستان مهران، وزش باد نسبتاً شدید در روزهای آینده پیش‌بینی شده است و کیفیت هوا نیز در وضعیت هشدار سطح زرد قرار دارد.

کارشناس هواشناسی استان ایلام تصریح کرد: برای تداوم گرما و احتمال بارش‌های تابستانه، هشدار سطح زرد صادر شده است.

وی بیان کرد: با توجه به تردد زائرین، لازم است در خصوص گرما و ناپایداری‌های نقطه‌ای، به ویژه در محورهای مواصلاتی، توجه ویژه شود؛ چرا که در روز دوشنبه، جاده‌ها ممکن است لغزنده باشند.