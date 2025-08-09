  1. استانها
  2. ایلام
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۰۷

احتمال وزش باد شدید در مهران؛بارش های تابستانه در استان محتمل است

احتمال وزش باد شدید در مهران؛بارش های تابستانه در استان محتمل است

ایلام - کارشناس هواشناسی استان ایلام گفت: طی روزهای آینده احتمال وزش باد شدید در مهران وجود دارد.

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین بررسی‌های نقشه‌ها و الگوهای هواشناسی، هوای گرم در استان طی هفته جاری ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: در این مدت، دما با نوسانات جزئی همراه است؛ به طوری که روزهای دوشنبه و سه‌شنبه کاهش نسبی و جزئی دما پیش‌بینی می‌شود، اما از روز چهارشنبه مجدداً افزایش دما انتظار می‌رود.

رستمی عنوان کرد: همچنین تا روز دوشنبه، با انتقال رطوبت، احتمال رشد ابرهای عقد و رگبارهای پراکنده و تابستانه در ساعات بعدازظهر وجود دارد.

وی ادامه داد: در مناطق مرزی مانند شهرستان مهران، وزش باد نسبتاً شدید در روزهای آینده پیش‌بینی شده است و کیفیت هوا نیز در وضعیت هشدار سطح زرد قرار دارد.

کارشناس هواشناسی استان ایلام تصریح کرد: برای تداوم گرما و احتمال بارش‌های تابستانه، هشدار سطح زرد صادر شده است.

وی بیان کرد: با توجه به تردد زائرین، لازم است در خصوص گرما و ناپایداری‌های نقطه‌ای، به ویژه در محورهای مواصلاتی، توجه ویژه شود؛ چرا که در روز دوشنبه، جاده‌ها ممکن است لغزنده باشند.

کد خبر 6555642

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها