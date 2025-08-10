به گزارش خبرگزاری مهر، روزبه مقدم رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه اعلام کرد: این سانحه بامداد امروز (یکشنبه) در مسیر روستای پیر ایواتلو به پارس‌آباد اتفاق افتاده است.

وی گفت: پس از اعلام این سانحه رانندگی امدادگران اورژانس بلافاصله با چهار دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اردبیل به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه افزود: در این حادثه یک نفر از سرنشینان خودرو حادثه دیده جان باخته و ۲۶ نفر مصدوم شده بودند که مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، به وسیله چهار دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر پارس‌آباد منتقل شدند.

کارشناسان پلیس راه مغان در حال بررسی علت این حادثه هستند.