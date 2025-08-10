  1. استانها
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۰۶

حادثه رانندگی در پارس‌آباد ۲۶ مصدوم و یک فوتی برجا گذاشت

پارس آباد - واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در پارس‌آباد واقع در شمال استان اردبیل، موجب مصدوم شدن ۲۶ نفر و جان باختن یک سرنشین دیگر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزبه مقدم رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه اعلام کرد: این سانحه بامداد امروز (یکشنبه) در مسیر روستای پیر ایواتلو به پارس‌آباد اتفاق افتاده است.

وی گفت: پس از اعلام این سانحه رانندگی امدادگران اورژانس بلافاصله با چهار دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اردبیل به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه افزود: در این حادثه یک نفر از سرنشینان خودرو حادثه دیده جان باخته و ۲۶ نفر مصدوم شده بودند که مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، به وسیله چهار دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر پارس‌آباد منتقل شدند.

کارشناسان پلیس راه مغان در حال بررسی علت این حادثه هستند.

