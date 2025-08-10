خانی در گفت و گو با مهر، با اشاره به اهمیت هوای پاک برا محیط زیست، اظهار کرد: تغییرات اقلیمی، خشکسالی و بروز پدیده گردوغبار از جمله آلودگی‌هایی است که سلامت عمومی جامعه و محیط زیست را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه حفاظت از محیط زیست یک اقدام همگانی است و مردم در رأس حفاظت از محیط زیست هستند، گفت: در این رابطه هفت سمن محیط زیستی در استان فعال بوده که امیدواریم افزایش یابند.

خانی با اشاره به تاثیر مستقیم آلاینده‌ها بر محیط زیست، گفت: آلودگی‌های زیست محیطی صنایع و معادن استان زیر ذره‌بین حفاظت محیط زیست هستند.

وی با اشاره به استانداردهای آلایندگی زیست محیطی حاصل از راه‌اندازی نیروگاه زغال‌سنگ حرارتی طبس، بیان کرد: بررسی، بازبینی و نظارت بر رعایت نصب سیستم‌ها و فیلترهای تصفیه و کاهش آلاینده زیست محیطی حاصل از کار این نیروگاه در دست اقدام است.

خانی ادامه داد: در بررسی‌های زیست محیطی استقرار تا بهره‌برداری واحدهای صنعتی و معدنی میزان استاندارد آلاینده‌های ورودی به هوا، خاک و فاضلاب‌ها بررسی می‌شود.

به گفته مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی، اگر استانداردهای مدنظر خارج از ضوابط سازمان باشد اجازه احداث داده نخواهد شد.

وی با بیان اینکه بعد از راه‌اندازی واحدها نیز نظارت‌های زیست محیطی جهت شناسایی و جلوگیری از تخلفات ادامه دارد، گفت: جریمه‌های در نظر گرفته شده برای تخلفات زیست محیطی صنایع و معادن معادل ۰٫۵ الی ۱٫۵ درصد سود آن‌ها است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی بیان کرد: افزایش جمعیت منجر به افزایش نیاز به منابع و در نتیجه افزایش اکتشاف، حفر و احداث معادن و افزایش شهرسازی، کاهش زمین کشاورزی و جایگزین آن‌ها با مراتع می‌شود که تبعات زیست محیطی دارد.

وی با اشاره به تبعات شکار غیر مجاز، اظهار داشت: افزایش شکارچیان غیرمجاز به دلیل کسب درآمد و فشارهای اقتصادی است که باعث افزایش درگیری‌های مستقیم محیط‌ بانان با آن‌ها شده است.