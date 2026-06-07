ثبت ۵۴ روز ناسالم هوا در کرمانشاه طی سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد شهبازی پیش از ظهر یکشنبه در جمع اصحاب رسانه به مناسبت هفته محیط زیست، با تشریح وضعیت آلودگی هوا، نظارت بر صنایع، مدیریت پسماندهای بیمارستانی و پروژههای زیستمحیطی استان، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲۳ واحد صنعتی و خدماتی در فهرست صنایع تحت پایش و نظارت محیط زیست استان قرار دارند و فرآیند ارزیابی عملکرد زیستمحیطی آنها به صورت مستمر انجام میشود.
وی در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره وضعیت کیفیت هوا در استان گفت: بر اساس آمار ثبت شده در سال گذشته، شهر کرمانشاه ۵۴ روز ناسالم، اسلامآبادغرب ۴۵ روز، قصرشیرین ۹۱ روز و کنگاور ۲۳ روز هوای ناسالم را تجربه کردهاند که بخش عمده این آلودگیها ناشی از پدیده گرد و غبار بوده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست انسانی استان کرمانشاه افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز شهر کرمانشاه تنها یک روز ناسالم را ثبت کرده که این موضوع تا حد زیادی تحت تأثیر بارندگیهای مناسب به ویژه در اواخر اردیبهشتماه بوده است.
شهبازی با اشاره به نحوه محاسبه شاخص کیفیت هوا تصریح کرد: معیار رسمی اعلام وضعیت هوا بر اساس میانگین غلظت آلایندهها در بازه ۲۴ ساعته است. به همین دلیل ممکن است در برخی ساعات روز شاهد افزایش آلودگی باشیم اما تا زمانی که میانگین ۲۴ ساعته محاسبه نشود، وضعیت نهایی کیفیت هوا مشخص نخواهد شد.
وی ادامه داد: شاخص کیفیت هوا بر پایه فرمولهای استاندارد و میانگین ۲۴ ساعته آلایندهها محاسبه میشود و مبنای تصمیمگیریهای محیط زیستی و اطلاعرسانی عمومی قرار میگیرد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست انسانی استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع برداشت مصالح از رودخانهها اشاره کرد و گفت: وظیفه محیط زیست در این حوزه پیگیری الزامات و ملاحظات زیستمحیطی است و این مجموعه همواره نقش مطالبهگر و ناظر را در اجرای ضوابط قانونی ایفا کرده است.
وی درباره آخرین وضعیت فاضلاب شهر کرمانشاه نیز اظهار کرد: با وجود اینکه بخش قابل توجهی از جمعیت شهر تحت پوشش شبکه جمعآوری فاضلاب قرار دارند، اما هنوز تمامی مناطق از این زیرساخت بهرهمند نیستند و بخشی از فاضلاب به شکل سنتی مدیریت میشود.
شهبازی افزود: مدول دوم تصفیهخانه فاضلاب کرمانشاه مراحل پایانی خود را طی میکند و اگرچه برخی شرایط و افزایش هزینهها موجب کندی روند اجرای پروژه شده، اما با بهرهبرداری از آن بخش قابل توجهی از مشکلات موجود برطرف خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: راهاندازی مدول دوم تصفیهخانه میتواند پوشش شبکه جمعآوری و تصفیه فاضلاب را به میزان قابل توجهی افزایش داده و وضعیت زیستمحیطی شهر کرمانشاه را بهبود بخشد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست انسانی استان کرمانشاه در ادامه به وضعیت زیستمحیطی صنایع استان اشاره کرد و گفت: برخی صنایع استان از جمله پالایشگاه کرمانشاه طی سالهای اخیر سرمایهگذاری قابل توجهی در حوزه محیط زیست انجام دادهاند و امروز در زمره واحدهای صنعتی پیشرو در رعایت الزامات زیستمحیطی قرار دارند.
وی افزود: هرچند هیچ واحد صنعتی عاری از چالش و مشکل نیست، اما بسیاری از صنایع استان با اجرای طرحهای کنترلی و کاهش آلایندهها توانستهاند عملکرد قابل قبولی در حوزه محیط زیست داشته باشند.
شهبازی همچنین درباره مدیریت پسماندهای بیمارستانی گفت: در تمامی مراکز درمانی استان، فرآیند تفکیک، بیخطرسازی و مدیریت پسماندهای پزشکی تحت نظارت محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی انجام میشود.
وی ادامه داد: در یکی از موارد مشاهده تخلف، بلافاصله اخطار قانونی صادر شد و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، یکی از دستگاههای غیراستاندارد از مدار خارج و برای تعمیر و بازسازی اقدام شد تا مشکل برطرف شود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست انسانی استان کرمانشاه درباره وضعیت فاضلاب منطقه مرادآباد نیز گفت: اخطارهای لازم به دستگاههای مسئول ابلاغ شده و موضوع تا حصول نتیجه نهایی از سوی محیط زیست پیگیری خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به فرآیند پایش صنایع اشاره کرد و افزود: تمامی واحدهای صنعتی و خدماتی موظف هستند به صورت فصلی خروجی آلایندههای خود را توسط آزمایشگاههای معتمد اندازهگیری و نتایج را در سامانه جامع محیط زیست ثبت کنند.
شهبازی تصریح کرد: علاوه بر خوداظهاری صنایع، کارشناسان محیط زیست نیز به صورت دورهای و سرزده از واحدها بازدید کرده و نمونهبرداریهای لازم را انجام میدهند و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی صورت میگیرد.
وی افزود: در صورتی که یک واحد صنعتی در پایان مهلت قانونی نسبت به رفع آلودگی اقدام نکند، در فهرست صنایع آلاینده قرار گرفته و مشمول جرائم و عوارض زیستمحیطی خواهد شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست انسانی استان کرمانشاه با اشاره به افزایش تعداد صنایع آلاینده استان گفت: تعداد واحدهای آلاینده شناسایی شده طی دو سال گذشته از حدود ۸۳ واحد به ۱۲۳ واحد رسیده که این موضوع ناشی از تشدید نظارتها و افزایش دقت در فرآیند پایش است.
وی تأکید کرد: رویکرد محیط زیست صرفاً برخورد و اعمال جریمه نیست، بلکه تلاش میشود واحدهایی که در مسیر کاهش آلودگی و اصلاح فرآیندهای تولید حرکت میکنند مورد حمایت و تشویق قرار گیرند.
شهبازی خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین موجود، هزینههایی که صنایع برای اجرای طرحهای کاهش آلودگی و بهبود عملکرد زیستمحیطی انجام میدهند، در فرآیند محاسبه عوارض و جرائم مورد توجه قرار میگیرد.
وی افزود: سال گذشته اسناد و مدارک مربوط به اقدامات زیستمحیطی واحدهای صنعتی استان با دقت بررسی و به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال شد که از مجموع هفت پرونده تأیید شده در سطح کشور، شش پرونده مربوط به استان کرمانشاه بود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست انسانی استان کرمانشاه در پایان گفت: این موفقیت نشاندهنده اهتمام صنایع استان به رعایت ملاحظات زیستمحیطی است و میتواند مشوقی برای سایر واحدهای تولیدی باشد تا با سرمایهگذاری بیشتر در حوزه محیط زیست، زمینه کاهش آلودگیها و توسعه پایدار را فراهم کنند.
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