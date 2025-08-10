به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، طرح «ایران دیجیتال» با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و وزارت آموزش و پرورش اجرا می‌شود و آموزش هوش مصنوعی را به صورت کاملاً رایگان در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد.

این طرح امکان آموزش دوره‌های هوش مصنوعی را از طریق پلتفرمی فراهم کرده که قابلیت استفاده هم در تلفن همراه و هم در کامپیوتر را دارد. آموزش‌ها به صورت بازی طراحی شده‌اند و مربیان به همراه دستیار هوش مصنوعی، به صورت پیوسته به سوالات دانش‌آموزان پاسخ می‌دهند.

فرآیند ثبت‌نام از اردیبهشت‌ماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد. علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به وبگاه رسمی طرح به آدرس http://irandigital.isti.ir/ در این دوره‌های آموزشی شرکت کنند.