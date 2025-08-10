سازوکار اجرای سند تسهیم محتوای دیجیتال؛ شفاف سازی تقسیم پول میان سکوها

حسین دلیریان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به شرط اجرای صحیح و کامل سند تسهیم درآمد محتوا سه ویژگی اصلی حاصل خواهد شد که از جمله آنها حمایت ویژه و افزایش درآمد تولیدکنندگان و سکوهای محتوایی داخلی است که با اجرای این سند، درآمد تولیدکنندگان و سکوهایی که محتوای باکیفیت و پرمصرف ارائه می‌کنند، عادلانه‌تر و شفاف‌تر توزیع می‌شود به‌گونه‌ای که رقابت درآمدی برای تولیدکنندگان محتوا با سکوهای خارجی معنادار خواهد شد.

وی به ویژگی رونق و تنوع سرویس‌ها و محتوای ایرانی بدون افزایش قیمت اینترنت اشاره کرد و افزود: این سند باعث می‌شود سرویس‌ها و محتواهای داخلی برای مردم جذاب‌تر و متنوع‌تر شود بدون اینکه قیمت اینترنت برای مردم تفاوت محسوسی داشته باشد.

تمرکز منابع بر بخش خصوصی و حذف منفعت‌بری دولتی

دلیریان ادامه داد: از جمله ویژگی دیگر اجرای این سند، تمرکز منابع بر بخش خصوصی و حذف منفعت بری دولتی است که به این ترتیب بخش دولتی و عمومی اجازه استفاده از منابع این سند را تحت هیچ شرایطی ندارند تا تمامی این منابع به دست بخش خصوصی و تولیدکنندگان واقعی صنعت محتوا برسد.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی به نقش بخش خصوصی در مراحل تدوین این سند اشاره کرد و گفت: این سند برای اجرا دو بخش دارد که بخش اول، سند اصلی است که به کلیات می‌پردازد و در شورای عالی فضای مجازی طرح و تصویب شده است و شامل دو بحث اصلی می‌شود. یکی بحث سیاست‌های تعرفه گذاری ترافیک شبکه که مسأله اصلی سند بوده و بیشتر به وزارت ارتباطات و سیاست‌های کلان شورای عالی فضای مجازی مرتبط می‌شود؛ و دیگری هم فرآیند کلی تخصیص و تسهیم درآمد محتوا. در فرایند تدوین سند اصلی، محتوای سند با مجموعه‌های مختلف از بخش خصوصی در میان گذاشته شده بود و نظرات آن‌ها گرفته شده بود و سعی شد تا حد ممکن و با توجه به فرایندهای تدوین و تصویب اسناد در شورای عالی فضای مجازی، نظرات بخش خصوصی هم لحاظ شود یا سند طوری تنظیم شود که بتوان دغدغه‌ها را در آئین‌نامه‌های اجرایی برآورده کرد.

دلیریان افزود: بخش دوم، شیوه‌نامه تخصیص درآمدها است و تقریباً تمام مسائلی که بخش خصوصی دغدغه دارد و این روزها مطرح کرده است، به این شیوه‌نامه مرتبط است. در فرآیند تدوین شیوه‌نامه، از ابتدا بخش خصوصی به شکل مستقیم درگیر شده و به شکل جدی در مراحل تدوین حضور داشته و خواهد داشت.

وی تصریح کرد: عملاً تاکنون و از دو سال گذشته، جلسات مفصلی با فعالین مختلف بخش خصوصی برگزار شده است. ما در این جلسات، تلاش کردیم نظرات و دغدغه‌های بخش خصوصی را دریافت کرده و در متن مصوبه و شیوه نامه لحاظ کنیم و در حال حاضر نیز این جلسات جهت اخذ نظرات جدیدتر، ادامه دارد.

نقش رگولاتور در سند تسهیم درآمد محتوا

دلیریان به نقش رگولاتور در این سند اشاره کرد و افزود: تنظیم‌گر صرفاً نظارت می‌کند و مستقیم ورود به اجرای سند ندارد و در سند هم همین لحاظ شده است که تنظیم‌گر با رتبه‌بندی سکوها - که آن هم ضوابطش باید در کمیسیون عالی محتوا تصویب شود و دلبخواهی نیست - می‌تواند ابزار تنظیم‌گری داشته باشد ولی ورود اجرایی ندارد و اساساً در سند تصریح شده است که دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و نهادهای وابسته به آن‌ها حق استفاده از منابع سند و رقابت با بخش خصوصی را نخواهند داشت. حتی رتبه‌بندی هم تنها عامل مؤثر در تعامل مالی با سکوها نیست و بخش اصلی اقتصاد سکوها در سند متأثر از رتبه‌بندی نخواهد بود.

وی تصریح کرد: ضمناً مرکز ملی فضای مجازی نیز به عنوان تنظیم گر تنظیم گران، بر روند کلی حرکت تنظیم گران نظارت خواهند داشت و اصولاً این جز وظایف ذاتی مرکز ملی است.

وضعیت مالی و تقسیم پول میان سکوها

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در خصوص وضعیت مالی سند گفت: همه چیز در موضوع حساب و تقسیم پول میان سکوها، کاملاً شفاف و واضح است؛ اولاً این پول از حساب هیچ مؤسسه و نهادی حتی مرکز ملی فضای مجازی هزینه نمی‌شود بلکه پول به صورت کاملاً شفاف در حساب صندوق‌هایی که مجوز معاونت علمی را دارند، واریز می‌شود؛ البته این صندوق‌ها باید تاییدیه مرکز ملی را هم داشته باشند، یعنی در فرآیند کلی انتخاب صندوق‌ها، مرکز ملی فضای مجازی هم نظارت دارد.

دلیریان افزود: روی این صندوق‌ها و تمام عملیات واریز و برداشت نیز، حسابرسی دقیق انجام خواهد شد و سازوکارهای نظارتی به شکل شفاف بر آن‌ها نظارت خواهند داشت تا جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نماند.

وی با اشاره به نحوه انتخاب صندوق‌ها گفت: نحوه انتخاب صندوق‌ها هم به این شکل خواهد بود که صندوق‌هایی که تعامل خوبی با شرکت‌های دانش بنیان و اکوسیستم استارتاپی کشور دارند، به عنوان صندوق‌هایی انتخاب خواهند شد که درآمد در آن صندوق‌ها واریز خواهد شد. مجموع نظرات بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف این شد که پول در حساب‌های حاکمیت یا حتی دولت واریز نشود و کارگزار مالی، این صندوق‌ها باشند که تجربه مثبتی از تعامل شرکت‌های بخش خصوصی با آن‌ها وجود دارد.

دلیریان تصریح کرد: نحوه هزینه‌کرد هم مطابق برنامه و پروتکل‌هایی خواهد بود که با تجمیع نظرات بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی در شیوه نامه قید و این شیوه‌نامه در جلسه کمیسیون عالی محتوا و با حضور تمام دستگاه‌های مسئول تصویب خواهد شد.

وی در پایان گفت: اجرایی‌سازی سند تسهیم درآمد محتوا به شکل صحیح، مطالبه همه از جمله مرکز ملی فضای مجازی و بخش خصوصی است و حتماً همه باید تلاش کنیم این سند به نحو احسن و صحیح اجرا شود.