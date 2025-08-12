به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در نشست با احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، بر ضرورت گسترش کاربرد هوش مصنوعی در ورزش کشور تأکید کرد و گفت: ما در حوزه علمی هوش مصنوعی وضعیت بسیار خوبی داریم و حتی در رقابت‌های بین‌المللی، دانش‌آموزان ما توانسته‌اند مدال‌های نقره و برنز کسب کنند. رتبه علمی ایران در این حوزه قابل قبول است و فاصله کمی با کشورهایی مانند چین و آمریکا دارد. اما در حوزه کاربردی، جایگاه ما در جهان چندان مطلوب نیست و در رتبه هفتادم قرار داریم که باید ارتقا یابد.

افشین با بیان این‌که تلاش ما بر این است که هوش مصنوعی را در صنایع و حوزه‌های مختلف، به‌ویژه ورزش، به‌کار بگیریم، توضیح داد: ورزش، به‌خصوص برای جوانان و ورزش قهرمانی، می‌تواند عرصه‌ای مؤثر برای کاربردی‌سازی هوش مصنوعی باشد. ما این مسیر را از فدراسیون کشتی آغاز کردیم و با تأمین تجهیزات لازم برای داده‌برداری و سپس پردازش داده‌ها توسط وزارت ورزش، این روند را به سایر فدراسیون‌ها گسترش می‌دهیم. البته این فرایند زمان‌بر است و حداقل یک سال برای رسیدن به نتایج عملیاتی نیاز دارد.

وی درباره فرآیند این کار بیان کرد: گفت: خوشبختانه پیشنهادیه ارائه شده نشان می‌دهد که این هماهنگی شکل گرفته و اگر حمایت مالی و زیرساختی ادامه یابد، می‌توانیم تحول بزرگی در ورزش کشور رقم بزنیم.

معاون علمی رئیس‌جمهور یادآور شد: از بهمن سال گذشته و طی توافق مشترک معاونت علمی و وزارت ورزش، این پروژه آغاز شده و خوشبختانه اکنون شاهد شکل‌گیری ادبیات مشترک میان تیم‌های علمی دانشگاه‌ها و تیم‌های ورزشی هستیم. برای پیشرفت کار، نیاز به حمایت مالی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب داریم؛ زیرا پیش از پردازش داده‌ها، باید تجهیزات اندازه‌گیری در اختیار فدراسیون‌ها باشد تا داده‌های دقیق را ثبت کنند. تحقق این امر می‌تواند تحولی بزرگ در ورزش کشور رقم بزند.

وی در تشریح مصادیق استفاده از هوش مصنوعی در ورزش گفت: کاربردهای هوش مصنوعی بسیار متنوع است؛ از طراحی برنامه‌های تمرینی اختصاصی برای هر ورزشکار بر اساس داده‌های فیزیولوژیک او، تا تحلیل نقاط ضعف و قوت فردی را دربر می‌گیرد. همچنین می‌توان با آنالیز دقیق عملکرد حریف، در ورزش‌های فردی یا گروهی، بهترین تاکتیک و آرایش تیمی را انتخاب کرد. حتی در داوری نیز می‌توان با پردازش داده‌ها، تصمیم‌گیری دقیق‌تر و سریع‌تری داشت. در واقع امروز داده، یک سرمایه بزرگ است و هوش مصنوعی می‌تواند آن را به مزیت رقابتی در ورزش بدل کند.

گفتنی است؛ این نشست در امتداد توافق‌نامه همکاری میان معاونت علمی و وزارت ورزش در افتتاح مرکز نوآوری هوش مصنوعی ورزش کشور تحت عنوان «همتا» بود که سال گذشته برگزار شد. بر اساس آن، مرکز نوآوری «همتا» با هدف ارتقای سطح عملکرد ورزش حرفه‌ای و همگانی ایران و رسوخ نوآوری و فناوری‌های هوش مصنوعی در این حوزه تأسیس می‌شود.