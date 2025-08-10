عطش در ۳۰۲ روستای خراسان جنوبی

حسین توکلی در گفت و گو با مهر، با اشاره به وضعیت آبی روستاها بیان کرد: آبرسانی ۷۸ روستا با ۷ هزار و ۵۲۹ خانوار معادل ۲۳ هزار و ۶۳۶ نفر به صورت سیار انجام می‌شود.

وی ادامه داد: تنش آبی در ۳۰۲ روستای استان با ۲۹ هزار و ۷۲۰ خانوار معادل ۹۸ هزار و ۱۰ نفر و ۵۲ هزار و ۱۴۶ مشترک سطح دو بوده و به صورت تمام وقت آب ندارند.

توکلی اظهار کرد: شهرهای نهبندان، سربیشه، بیرجند، قائن، طبس، اسفدن و آرین شهر با تنش آبی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که در دست مدیریت است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: مخزن تأمین آب آرین شهر جمعه شب‌ها به مدت پنج الی ۶ ساعت خاموش می‌شود تا بتوان از چالش‌های آبی عبور کرد.

توکلی با بیان اینکه یک حلقه چاه در آرین شهر حفر شد که آبدهی مناسبی نداشت و حلقه چاه جدیدی در حال حفاری است، افزود: در نهبندان، سربیشه، قائن و اسفدن هر کدام یک حلقه چاه و در بیرجند دو حلقه چاه جدید به بهره‌برداری رسیده و در طبس هم دو حلقه چاه حفر شده که تنها یک مورد به شبکه بهره‌برداری اضافه شده است.