وحدت در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی گرزین صبح پنجشنبه در دوره تربیت مربی عفاف و حجاب که با هدف تقویت مهارت‌های ارتباطی و تبلیغی در برابر تهدیدات فرهنگی و اجتماعی برگزار شده بود، گفت: دشمن در جبهه‌های نظامی نتوانست به پیروزی برسد، اما اکنون تمام تمرکز خود را بر جنگ فرهنگی قرار داده است. هدف دشمن این است که از درون اراده ملت ایران را تضعیف کند. ما باید با اراده‌ای محکم و اتحاد در برابر این فشارها ایستادگی کنیم.

عهد جمعی برای مقابله با جنگ فرهنگی

وی با تأکید بر اهمیت «عهد جمعی» در این مسیر افزود: اگر بخواهیم در این جنگ فرهنگی پیروز شویم، باید با هم‌دلی و همکاری به دنبال تقویت مهارت‌های فردی و جمعی خود باشیم. این مسیر نیازمند تعهد و استقامت است و باید هم‌پیمان شویم که تا آخر در این راه بایستیم.

گرزین همچنین به نقش مهارت‌های ارتباطی در تبلیغ دین و فرهنگ اشاره کرد و گفت: در دنیای امروز، تبلیغ فرهنگی تنها از طریق ارتباط مؤثر و تخصصی امکان‌پذیر است. ما باید یاد بگیریم که چگونه با مخاطبان مختلف ارتباط برقرار کنیم و آن‌ها را از آسیب‌های فرهنگی نجات دهیم.

ضرورت تغییر نگرش در مقابله با آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان در ادامه، بر لزوم تغییر نگرش در برخورد با افرادی که تحت تأثیر تهاجم فرهنگی قرار گرفته‌اند تأکید کرد و گفت: ما باید با نگاه دلسوزانه و تخصصی به افراد آسیب‌دیده از تهاجم فرهنگی کمک کنیم. باید بدانیم که بسیاری از این افراد عنادی ندارند و تنها تحت تأثیر برنامه‌های شیطانی قرار گرفته‌اند. لذا باید با روش‌های علمی و مؤثر، آن‌ها را به مسیر درست هدایت کنیم.

تمرکز در جنگ فرهنگی

گرزین با اشاره به شکست‌های دشمن در جنگ‌های نظامی در طول تاریخ و دوران دفاع مقدس، افزود: دشمن در جبهه نظامی نتوانست به پیروزی برسد، اما اکنون در جبهه جنگ فرهنگی به دنبال تحقق اهداف خود است. دشمن امیدوار است که از طریق تضعیف هویت فرهنگی ملت ایران، بتواند به اهدافش دست یابد.

وی با بیان اینکه تنها از طریق اتحاد و اراده جمعی می‌توان به مقابله با این تهدیدات پرداخت، گفت: ما باید باور داشته باشیم که پیروزی در این جنگ تمدنی به اراده و ایمان ما بستگی دارد. اگر بتوانیم به وعده‌های خداوند ایمان داشته باشیم، در این عرصه هم پیروز خواهیم شد.

مشارکت همه‌جانبه برای مقابله با تهدیدات فرهنگی

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: این نشست فرصتی است برای تقویت مهارت‌های ارتباطی و تبلیغی در برابر تهدیدات فرهنگی و اجتماعی. ما با اتحاد و هم‌دلی می‌توانیم در مقابل تهدیدات فرهنگی دشمن پیروز شویم و این جنگ تمدنی را به نفع ملت ایران تمام کنیم.