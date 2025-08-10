به گزارش خبرنگار مهر، قرارگاه مردمی قرآنی اربعین به‌عنوان بزرگ‌ترین خیمه قرآنی مسیر راهپیمایی اربعین در عمود ۷۰۶ هر شب مراسم معرفت‌افزایی و عزاداری را با سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین خضری و مداحی حسن شالبافان با حضور پرشور برگزار می‌کند.

حجت‌الاسلام خضری در سخنرانی شب گذشته این موکب که با حضور خادمان و پرچم متبرک امام رضا علیه السلام برگزار شد، با بیان اینکه حضرت بقیه الله الاعظم (عج) در اربعین به دنبال شیعیان خالص می‌گردد، گفت: لبیک یا حسین (ع) یعنی مانند اباعبدالله الحسین علیه‌السلام مال و بدن و اهل‌بیت خود را به وسط معرکه بیاوریم و در راه خدا جهاد کنیم.

وی با بیان اینکه زیارت سیدالشهدا (ع) با همه زیارت‌ها فرق دارد، افزود: این زیارت میدان جنگ است و ما به این زیارت اربعین آمده‌ایم تا آماده جنگیدن و نبرد در فتنه‌های آخرالزمان شویم.