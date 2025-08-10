  1. دین و اندیشه
عزاداری زائران در بزرگ‌ترین خیمه قرآنی اربعین

عزاداری زائران در بزرگ‌ترین خیمه قرآنی اربعین

مراسم عزاداری و معرفت‌افزایی هر شب با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین خضری و مداحی حسن شالبافان در بزرگ‌ترین خیمه قرآنی مسیر پیاده‌روی اربعین در عمود ۷۰۶ برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قرارگاه مردمی قرآنی اربعین به‌عنوان بزرگ‌ترین خیمه قرآنی مسیر راهپیمایی اربعین در عمود ۷۰۶ هر شب مراسم معرفت‌افزایی و عزاداری را با سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین خضری و مداحی حسن شالبافان با حضور پرشور برگزار می‌کند.

حجت‌الاسلام خضری در سخنرانی شب گذشته این موکب که با حضور خادمان و پرچم متبرک امام رضا علیه السلام برگزار شد، با بیان اینکه حضرت بقیه الله الاعظم (عج) در اربعین به دنبال شیعیان خالص می‌گردد، گفت: لبیک یا حسین (ع) یعنی مانند اباعبدالله الحسین علیه‌السلام مال و بدن و اهل‌بیت خود را به وسط معرکه بیاوریم و در راه خدا جهاد کنیم.

وی با بیان اینکه زیارت سیدالشهدا (ع) با همه زیارت‌ها فرق دارد، افزود: این زیارت میدان جنگ است و ما به این زیارت اربعین آمده‌ایم تا آماده جنگیدن و نبرد در فتنه‌های آخرالزمان شویم.

