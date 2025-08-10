به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، از روز شنبه ۱۸ مردادماه لغایت پایان روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۴ مشتریان می‌توانند با مراجعه به سامانه فیروزه بانک ملی ایران به نشانی firoozeh.bmi.ir و به‌صورت غیرحضوری، با حفظ حداقل موجودی ۴۰۰ میلیون تومان، نسبت به وکالتی‌کردن حساب خود اقدام کنند.

پس از انجام عملیات وکالتی کردن حساب، متقاضیان از روز یکشنبه ۱۹ مرداد تا ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ فرصت خواهند داشت با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی گروه خودروسازی سایپا، درخواست خرید خود را ثبت کنند.