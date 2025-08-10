  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۳۹

پیش‌فروش محصولات سایپا با حساب وکالتی بانک ملی ایران

امکان وکالتی‌کردن حساب برای شرکت در طرح پیش‌فروش محصولات شرکت سایپا در سامانه فیروزه بانک ملی ایران فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، از روز شنبه ۱۸ مردادماه لغایت پایان روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۴ مشتریان می‌توانند با مراجعه به سامانه فیروزه بانک ملی ایران به نشانی firoozeh.bmi.ir و به‌صورت غیرحضوری، با حفظ حداقل موجودی ۴۰۰ میلیون تومان، نسبت به وکالتی‌کردن حساب خود اقدام کنند.

پس از انجام عملیات وکالتی کردن حساب، متقاضیان از روز یکشنبه ۱۹ مرداد تا ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ فرصت خواهند داشت با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی گروه خودروسازی سایپا، درخواست خرید خود را ثبت کنند.

