حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که تا روز دوشنبه، با تداوم وزش بادهای جنوبی، هوای گرم و شرجی در سطح استان ادامه دارد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: همچنین با توجه به میزان رطوبت موجود در جو، در ساعاتی از بعدازظهر تا اوایل امشب با رشد ابر در برخی نقاط، به‌ویژه ارتفاعات شرقی و نواحی جنوبی استان، احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر صاف تا کمی ابری گاهی افزایش ابر، همراه با غبار محلی و وزش باد، در ساعاتی از بعد از ظهر تا اوایل امشب در ارتفاعات افزایش ناپایداری و احتمال وقوع رگبار پراکنده باران، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

وی بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر بر ساعت، در نقاط مرتفع در هنگام ناپایداری گاهی بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر و در طول روز ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.