وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر آرام است؛ افزایش شرجی هوا

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی، طی پنج روز آینده وضعیت جوی و دریایی آرامی در سطح استان و دریا پیشبینی میشود، امشب و فردا شب (سهشنبه شب) در فراساحل شمالی در برخی ساعات سرعت وزش باد بهطور لحظهای افزایش مییابد.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین در ساعاتی از بعدازظهر امروز تا امشب، با رشد ابر در ارتفاعات شرقی و جنوبی استان، احتمال وقوع ناپایداریهای موقت جوی دور از انتظار نیست.
وی یادآور شد: تا پایان هفته، رطوبت و شرجی هوا در سطح استان مقادیر بالایی خواهد داشت.
وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعتهای آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش ابر و وزش باد، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی، از بعدازظهر امروز تا امشب احتمال وقوع ناپایداریهای موقت جوی در مناطق شرقی و جنوبی استان پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا جنوب غربی گاهی جنوب شرقی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا: ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر پیش بینی میشود.
