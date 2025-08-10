https://mehrnews.com/x38KCY ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۵۰ کد خبر 6556198 استانها ایلام استانها ایلام ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۵۰ فیلم هوایی از پارکینگ مرز مهران در آستانه اربعین حسینی ایلام - فیلم هوایی از پارکینگ مرز مهران در آستانه اربعین حسینی را مشاهده میکنید. دریافت 10 MB کد خبر 6556198 کپی شد مطالب مرتبط آخرین وضعیت مرز مهران در گفتگوی استاندار ایلام با خبرنگار مهر تردد بیش از ۷۳۴ هزار نفر در سه روز گذشته از مرز مهران آخرین وضعیت ورود و خروج زوار اربعین حسینی از مرزهای کشور پایانه مسافری برکت مهران مملو از اتوبوس برچسبها اربعین حسینی مهران ایلام مرز مهران اربعین 1404
