  1. استانها
  2. ایلام
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۵۰

فیلم هوایی از پارکینگ مرز مهران در آستانه اربعین حسینی

فیلم هوایی از پارکینگ مرز مهران در آستانه اربعین حسینی

ایلام - فیلم هوایی از پارکینگ مرز مهران در آستانه اربعین حسینی را مشاهده می‌کنید.

دریافت 10 MB
کد خبر 6556198

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها