تردد بیش از ۷۳۴ هزار نفر در سه روز گذشته از مرز مهران

احمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی کامل این استان برای موج بازگشت زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های لازم برای مسیر برگشت زائران انجام شده که مورد رضایت آنان نیز قرار گرفته است.

پی اظهار داشت: همانطور که ملاحظه می‌کنید، زائران عزیز ما به تدریج وارد خاک میهن می‌شوند و ما برای مسیر بازگشت، تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده‌ایم که خدا را شکر مورد رضایت زوار عزیز نیز قرار گرفته است.

وی افزود: هم قرارگاه آب فعال است و هم مواکب در حال ارائه خدمات هستند. اگر از مردم و زائران عزیز سوال کنید، رضایت آن‌ها را اعلام خواهند کرد. شخصاً چندین مورد را از زائران پرسیدم و رضایت کامل داشتند.

کرمی در خصوص آمار ترددها گفت: در سه روز گذشته، یعنی طی ۷۲ ساعت، بیش از ۷۳۴ هزار نفر تردد داشتیم. همچنین از بامداد امروز تا کنون حدود ۸۰ هزار تردد در مرز ثبت شده است. موج رفت و برگشت با اختلاف ۱۰ درصدی تقریباً برابر است.

استاندار ایلام در ادامه به احتمال شکل‌گیری مجدد موج رفت اشاره کرد و بیان داشت: نباید تصور کنیم که زائران صرفاً در حال بازگشت هستند.

وی ادامه داد: من به عزیزانم عرض کردم که آمادگی لازم را داشته باشید؛ ممکن است در اواسط هفته، به رغم اینکه پیش‌بینی‌ها موج برگشت را بین بیست و سوم تا بیست و پنجم نشان می‌دهد، شاهد یک موج رفت دیگر باشیم. لذا تاکید کرده‌ایم که دستگاه‌ها آمادگی لازم را داشته باشند.