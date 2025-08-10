  1. استانها
  2. ایلام
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۲۶

پایانه مسافری برکت مهران مملو از اتوبوس

ایلام - پایانه مسافری برکت مهران مملو از اتوبوس برای جابجایی زوار در مسیر بازگشت است.

کد خبر 6555999

