https://mehrnews.com/x38KxV ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۲۶ کد خبر 6555999 استانها ایلام استانها ایلام ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۲۶ پایانه مسافری برکت مهران مملو از اتوبوس ایلام - پایانه مسافری برکت مهران مملو از اتوبوس برای جابجایی زوار در مسیر بازگشت است. دریافت 10 MB کد خبر 6555999 کپی شد مطالب مرتبط گزارش میدانی خبرنگار مهر از جابجایی زائران در پایانه برکت در مرز مهران ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس در پایانه برکت مهران برای جابجایی زوار مستقر هستند آخرین وضعیت ورود و خروج زوار اربعین حسینی از مرزهای کشور آخرین اخبار مرز مهران؛ تردد از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر فراتر رفت برچسبها ایلام اربعین 1404 مرز مهران
نظر شما