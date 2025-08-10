اکران ۲۸ سانس فیلم در سینماهای ارومیه به صورت روزانه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجان غربی، از نمایش مستمر فیلم در سینماهای ارومیه خبر داد و گفت: هم‌اکنون ۸ سالن اکران در سینما ایران و پردیس سینمایی مهر فعال هستند و در مجموع روزانه ۲۸ سانس فیلم برای تماشاگران اکران می‌شود.

هادی سعیدی‌فرد با اشاره به تنوع آثار در حال اکران افزود: ۱۰ فیلم در ژانرهای اجتماعی، کمدی و انیمیشن روی پرده است و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه حضوری یا از طریق سامانه‌های آنلاین فروش بلیت، فیلم مورد نظر خود را انتخاب کنند.

به گفته سعیدی‌فرد، قیمت بلیت در پردیس سینمایی مهر ۱۰۰ هزار تومان و در سینما ایران ۸۰ هزار تومان تعیین شده که طبق مصوبه امور سینمایی حوزه هنری، هر هفته در روز سه‌شنبه به صورت نیم‌بها عرضه می‌شود.

رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی همچنین به پیشینه سینماداری در ارومیه اشاره کرد و یادآور شد: فعالیت سینمایی در این شهر سابقه‌ای نزدیک به یک قرن دارد و نخستین سینمای مدرن آن در حدود سال ۱۳۰۵ شمسی افتتاح شد.

وی تصریح کرد: استان آذربایجان غربی در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ شمسی از پیشروان این عرصه بوده و در سال‌های اخیر نیز بازسازی و احداث سینما ایران و پردیس مهر، گامی مهم در توسعه فرهنگی ارومیه محسوب می‌شود.