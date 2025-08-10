  1. استانها
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۷

کارگاه صنایع‌دستی ارومیه با پنج میلیارد ریال سرمایه‌گذاری افتتاح شد

ارومیه- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی گفت: کارگاه تولید صنایع‌دستی ارومیه با سرمایه‌گذاری بیش از پنج میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صفری صبح یکشنبه در آئین افتتاح یک کارگاه تولید صنایع‌دستی که با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد، اظهار کرد: در این کارگاه، تولیدات چرمی در رشته‌های معرق چرم، سوخت‌نگاری چرم و سایر شاخه‌های مرتبط انجام می‌شود.

وی افزود: علاوه بر بخش تولید، برگزاری دوره‌های آموزشی در رشته‌های چرم‌دوزی، قالی‌بافی و گلیم‌بافی نیز برای علاقه‌مندان در برنامه کارگاه قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی، میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در این مجموعه را بیش از پنج میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: بهره‌برداری از این کارگاه برای پنج نفر اشتغال مستقیم فراهم کرده است.

صفری با تأکید بر جایگاه صنایع‌دستی به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی، خاطرنشان کرد: توسعه این بخش در استان از طریق جذب سرمایه‌گذاران، ایجاد بازارچه‌های دائمی، فرهنگ‌سازی برای خرید صنایع‌دستی به‌عنوان هدیه و گسترش صادرات در دستور کار قرار دارد.

