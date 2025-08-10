به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صفری صبح یکشنبه در آئین افتتاح یک کارگاه تولید صنایع‌دستی که با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد، اظهار کرد: در این کارگاه، تولیدات چرمی در رشته‌های معرق چرم، سوخت‌نگاری چرم و سایر شاخه‌های مرتبط انجام می‌شود.

وی افزود: علاوه بر بخش تولید، برگزاری دوره‌های آموزشی در رشته‌های چرم‌دوزی، قالی‌بافی و گلیم‌بافی نیز برای علاقه‌مندان در برنامه کارگاه قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی، میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در این مجموعه را بیش از پنج میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: بهره‌برداری از این کارگاه برای پنج نفر اشتغال مستقیم فراهم کرده است.

صفری با تأکید بر جایگاه صنایع‌دستی به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی، خاطرنشان کرد: توسعه این بخش در استان از طریق جذب سرمایه‌گذاران، ایجاد بازارچه‌های دائمی، فرهنگ‌سازی برای خرید صنایع‌دستی به‌عنوان هدیه و گسترش صادرات در دستور کار قرار دارد.