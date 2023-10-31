بازارچه های دایمی صنایع دستی درشهرهای آذربایجان غربی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صفری عصر سه شنبه در دیدار با مدیرعامل بنیاد برکت آذربایجان غربی، افزود: بازارچه‌های صنایع‌دستی در شهرها از جمله اولویت‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است و در این راستا می‌توان با همکاری بنیاد برکت نسبت به راه‌اندازی این بازارچه‌ها اقدام کرد.

وی با بیان اینکه طرح خوشه‌های صنایع دستی در دستور کار میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان است و به زودی اجرایی می‌شود، ادامه داد: بر این اساس چهار رشته هنرهای چوبی، گلیم‌بافی، چرم‌دوزی و نساجی سنتی به‌عنوان رشته‌های پرطرفدار استان انتخاب شده و در نظر است دوره‌های آموزشی برای فعالان این رشته‌ها برگزار و حمایت‌هایی از جمله پرداخت تسهیلات به آنها انجام شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی اضافه کرد: خصوص تخصیص تسهیلات به بخش گردشگری و صنایع‌دستی اظهار کرد: آذربایجان غربی ظرفیت بالایی در حوزه صنایع‌دستی دارد و افراد زیادی در این حوزه اشتغال دارند.

صفری اظهار کرد: برای این منظور در وهله نخست می‌توان مکان‌هایی را در ورودی چند شهر پرطرفدار و مسافرپذیر انتخاب و بازارچه‌هایی با چندین غرفه ایجاد و سپس نسبت به گسترش آنها اقدام کرد و فرمانداران و شهرداری‌ها نیز از این امر استقبال می‌کنند.

مدیرعامل بنیاد برکت آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: این بنیاد در راستای محرومیت‌زدایی و ایجاد اشتغال با پرداخت تسهیلات از افراد فعال در حوزه صنایع‌دستی حمایت می‌کند.

فرامرزی گفت: این بنیاد آمادگی دارد تا با امضای تفاهم‌نامه با اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اقدامات مشترکی را در راستای حمایت از فعالان صنایع‌دستی در مناطق محروم انجام دهد.