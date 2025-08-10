  1. جامعه
دو نفر در سقوط یک هواپیمای کوچک در غرب رومانی کشته شدند

خدمات اورژانس رومانی روز یکشنبه گزارش داد که دو نفر در اثر سقوط یک هواپیمای کوچک در حیاط یک کارخانه سابق در شهر آراد در غرب رومانی جان باختند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورو نیوز، سرویس آمبولانس شهر آراد اعلام کرد که این دو نفر بر اثر جراحات وارده جان باختند.

بازرسان گفتند که این هواپیمای فوق سبک در یک پرواز تفریحی با یک خلبان حرفه‌ای ۴۷ ساله اهل بخارست و یک جوان ۱۸ ساله اهل آراد بود.

این هواپیما از فرودگاه سیریا در حدود ۲۵ کیلومتری برخاسته بود و در حال نزدیک شدن به فرودگاه آراد بود که چند کیلومتر مانده به باند فرودگاه سقوط کرد.

هواپیما در اثر برخورد متلاشی شد و موتور آن از بدنه جدا شد. این کارخانه در ماه ژوئن تعطیل شده بود، اما چند کارمند امنیتی در محل حضور داشتند که به نیروهای امدادی وقوع حادثه را اطلاع دادند

علت حادثه در دست بررسی است.

