سقوط هواپیما در لهستان با پنج کشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بر اثر برخورد و سقوط یک فروند هواپیمای سسنا ۲۰۸ در یک فرودگاه کوچک واقع در حومه شهر ورشو، پایتخت لهستان حداقل پنج نفر کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

«مونیکا نواکوفسکا-بریندا»، سخنگوی آتش نشانی لهستان گفته است که خلبان هواپیما و چهار نفر دیگر در حادثه سقوط این هواپیما کشته شدند. او گفت که پنج نفر دیگر زخمی شدند که حال دو نفر از آنها وخیم است.

کاتارزینا اوربانوفسکا، یکی دیگر از سخنگویان آتش نشانان محلی، گفت که امدادگران همچنان در حال بررسی محل حادثه هستند.

همچنین دادستان و پلیس لهستان نیز در حال بررسی علت این حادثه هستند و جزئیات زیادی از این حادثه منتشر نشده، اما هوای نامساعد یکی از دلایل احتمالی برخورد این هواپیمای کوچک با آشیانه هواپیماهای دیگر اعلام شده است. «مونیکا نوواکوفسکا بریندا»، سخنگوی سرویس آتشنشانی لهستان نیر در همین ارتباط گفت که این هواپیما در تلاش بود تا در هوای نامساعد فرود بیاید اما با آشیانه فرودگاه برخورد کرد و این برخورد حادثه بزرگی آفرید.

گفته شده حداقل چهار بالگرد برای امدادرسانی وارد عملیات در محل حادثه شدند و شمار زیادی آتشنشان و تجهیزات ویژه در محل حادثه حضور دارند.

اداره آتش نشانی محل حادثه نیز تایید کرد که این حادثه در یک فرودگاه در حومه ورشو رخ داده است و عکسی را در فیس بوک منتشر کرد که دم هواپیما را نشان می‌دهد که از آشیانه بیرون آمده است. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از سخنگوی پلیس محلی گزارش داد که پلیس در ساعت ۱۷:۴۰ به وقت گرینویچ برای این حادثه هواپیمایی فراخوانده شد و نیروهای پلیس از آن زمان در وضعیت عملیاتی به سر می‌برند.

طی ۲۴ ساعت گذشته این دومین سقوط مرگبار هواپیما در جهان به شمار می‌رود. روز گذشته نیز سرویس اضطراری روسیه از سقوط یک فروند جنگنده سوخو- ۲۵ در دریا در نزدیکی «ییسک» (Yeysk) واقع در منطقه کراسنودار (Krasnodar) خبر داد. گزارش‌های رسانه‌ای در این خصوص حاکیست که خلبان موفق به فرود اضطراری از این جنگنده شده است.

العربیه در این خصوص گزارش داد که این حادثه نزدیک دریای آزوف روی داده است. همچنین براساس گزارش تاس، وزارت دفاع روسیه در این خصوص اعلام کرده است دلیل وقوع این سانحه در حال بررسی می‌باشد. جزئیات بیشتری نیز از این حادثه منتشر نشده است.

از سوی دیگر، دفتر مطبوعاتی منطقه نظامی جنوبی روسیه علت اولیه سقوط جنگنده مذکور در منطقه کراسنودار را نقص فنی در موتور اعلام کرد. خبرگزاری اسپوتنیک نیز در این باره اضافه کرد که خلبان جنگنده سوخو ۲۵ روسیه جان باخته است.