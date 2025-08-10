  1. استانها
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۱۱

۴۰۰ موکب برای پیاده روی اربعین در اصفهان برپا می‌شود

اصفهان - مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان از ثبت بیش از ۴۰۰ موکب برای خدمت‌رسانی در پیاده روی اربعین در اصفهان خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی فوقی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی و درگذشت استاد محمود فرشچیان اظهار کرد: اربعین در اوج خود قرار دارد و همه شور و حرارت‌ها نسبت به حضرت سیدالشهدا (ع) در این روز به اوج می‌رسد. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند، اربعین «مغناطیس کربلا» ست و دل‌ها را به سوی خود می‌کشاند.

وی افزود: در استان اصفهان علاوه بر مراکز شهرستان‌ها، حتی در برخی روستاها و بخش‌ها، مسیرهایی از جمله امامزاده‌ها و گلزارهای شهدا برای پیاده‌روی طراحی شده است. پیاده روی اربعین در شهر اصفهان صبح روز اربعین از چهار راه نورباران و میدان آزادی به سمت گلستان شهدا برگزار خواهد شد و مردم از صبح تا شب در این پویش مردمی حضور می‌یابند.

حجت‌الاسلام والمسلمین فوقی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی این روز تصریح کرد: مواکب، عزاداری‌ها، مداحی‌ها و فضاسازی گلستان شهدا حال و هوای کربلا را برای مردم تداعی می‌کند. بیش از ۴۰۰ موکب در استان ثبت شده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته و امسال نیز مواکب انقلابی و ایستگاه‌های صلواتی به‌صورت گسترده‌تری فعالیت خواهند داشت.

وی با بیان اینکه اربعین امسال با یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و اعلام انزجار از رژیم صهیونیستی همراه است، اظهار کرد: درس بزرگ اربعین، مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از مظلوم است. مردم ایران در طول دفاع مقدس و امروز نیز با استکبارستیزی و دشمن‌ستیزی خود، این پیام را به جهانیان رسانده‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با تأکید بر نقش تبیینی حضرت زینب (س) در قیام عاشورا گفت: ما باید در کنار عزاداری اهل بیت (ع)، آگاهی‌بخشی و بصیرت‌افزایی داشته باشیم و در برابر انحراف سکوت نکنیم. همانطور که امام خمینی (ره) فرمودند، «محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.»

حجت‌الاسلام و المسلمین فوقی از مردم استان خواست در راپیاده روی اربعین حسینی در اصفهان و شهرستان‌ها حضوری پرشور و انقلابی داشته باشند و افزود: این مراسم فرصتی است برای همراهی با زائران پیاده نجف تا کربلا و نشان دادن عشق و وفاداری به سیدالشهدا (ع).

