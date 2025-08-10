حجتالاسلام والمسلمین مهدی فوقی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی و درگذشت استاد محمود فرشچیان اظهار کرد: اربعین در اوج خود قرار دارد و همه شور و حرارتها نسبت به حضرت سیدالشهدا (ع) در این روز به اوج میرسد. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودهاند، اربعین «مغناطیس کربلا» ست و دلها را به سوی خود میکشاند.
وی افزود: در استان اصفهان علاوه بر مراکز شهرستانها، حتی در برخی روستاها و بخشها، مسیرهایی از جمله امامزادهها و گلزارهای شهدا برای پیادهروی طراحی شده است. پیاده روی اربعین در شهر اصفهان صبح روز اربعین از چهار راه نورباران و میدان آزادی به سمت گلستان شهدا برگزار خواهد شد و مردم از صبح تا شب در این پویش مردمی حضور مییابند.
حجتالاسلام والمسلمین فوقی با اشاره به برنامههای فرهنگی این روز تصریح کرد: مواکب، عزاداریها، مداحیها و فضاسازی گلستان شهدا حال و هوای کربلا را برای مردم تداعی میکند. بیش از ۴۰۰ موکب در استان ثبت شده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته و امسال نیز مواکب انقلابی و ایستگاههای صلواتی بهصورت گستردهتری فعالیت خواهند داشت.
وی با بیان اینکه اربعین امسال با یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و اعلام انزجار از رژیم صهیونیستی همراه است، اظهار کرد: درس بزرگ اربعین، مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از مظلوم است. مردم ایران در طول دفاع مقدس و امروز نیز با استکبارستیزی و دشمنستیزی خود، این پیام را به جهانیان رساندهاند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با تأکید بر نقش تبیینی حضرت زینب (س) در قیام عاشورا گفت: ما باید در کنار عزاداری اهل بیت (ع)، آگاهیبخشی و بصیرتافزایی داشته باشیم و در برابر انحراف سکوت نکنیم. همانطور که امام خمینی (ره) فرمودند، «محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.»
حجتالاسلام و المسلمین فوقی از مردم استان خواست در راپیاده روی اربعین حسینی در اصفهان و شهرستانها حضوری پرشور و انقلابی داشته باشند و افزود: این مراسم فرصتی است برای همراهی با زائران پیاده نجف تا کربلا و نشان دادن عشق و وفاداری به سیدالشهدا (ع).
