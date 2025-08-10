  1. استانها
  2. تهران
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۴۱

۴ مسیر اصلی پیاده‌روی جاماندگان اربعین به حرم حضرت عبدالعظیم اعلام شد

ری- فرماندار ری از آمادگی کامل این شهرستان برای میزبانی از جاماندگان اربعین حسینی خبر داد.

بیژن سلیمان پور، در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل ری برای میزبانی از جاماندگان اربعین حسینی خبر داد و گفت: با توجه به استقبال میلیونی زائران در سال‌های گذشته، تمهیدات گسترده‌ای از اردیبهشت‌ماه آغاز شده و تا روز مراسم ادامه خواهد داشت.

سلیمان پور در ادامه اظهار داشت: شهرستان ری که به «کربلای ایران» معروف است، هر سال میزبان عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است که موفق به حضور در کربلای معلی نشده‌اند. وی افزود: سال گذشته بیش از چهار میلیون نفر از جاماندگان اربعین به آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) مشرف شدند.

فرماندار ری با اشاره به تشکیل ستاد اربعین شهرستان ری گفت: از اردیبهشت‌ماه امسال بیش از ۴۰ جلسه تخصصی در قالب ۱۴ کمیته برگزار و برنامه‌ریزی‌های لازم در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، مواکب، راهور، پارکینگ‌ها، خدمات رفاهی و امنیتی انجام شده است.

وی درباره مسیرهای پیاده‌روی جاماندگان تصریح کرد: چهار مسیر اصلی برای حرکت زائران به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) پیش‌بینی شده است که عبارتند از: میدان امام حسین (ع) تا حرم از طریق خیابان‌های ۱۷ شهریور، خراسان، شوش، فداییان اسلام و میدان بسیج، امامزاده حسن (ع) تا حرم از طریق خیابان امین‌الملک، قزوین، میدان حق‌شناس، میدان بهمن، بزرگراه کریمی و فداییان اسلام، باقرشهر تا ضلع جنوبی حرم از طریق خیابان رجایی و سلمان فارسی، ورامین تا حرم از طریق میدان معلم، سه‌راه ورامین و فداییان اسلام.

سلیمان پور با بیان اینکه بیش از ۳۵۰ موکب در مسیرهای منتهی به حرم مستقر خواهند شد، اعلام کرد: سرویس‌های بهداشتی ادارات، مدارس، حسینیه‌ها و مساجد در اختیار زائران قرار می‌گیرد و نیروهای انتظامی، بسیج و سپاه در آماده‌باش کامل برای تأمین امنیت مراسم هستند.

فرماندار ری در پایان خاطرنشان کرد: جلسات نهایی ستاد تا روز پنج‌شنبه برگزار خواهد شد و امیدواریم بتوانیم میزبان شایسته‌ای برای عاشقان امام حسین (ع) باشیم.

