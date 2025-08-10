بیژن سلیمان پور، در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل ری برای میزبانی از جاماندگان اربعین حسینی خبر داد و گفت: با توجه به استقبال میلیونی زائران در سال‌های گذشته، تمهیدات گسترده‌ای از اردیبهشت‌ماه آغاز شده و تا روز مراسم ادامه خواهد داشت.

سلیمان پور در ادامه اظهار داشت: شهرستان ری که به «کربلای ایران» معروف است، هر سال میزبان عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است که موفق به حضور در کربلای معلی نشده‌اند. وی افزود: سال گذشته بیش از چهار میلیون نفر از جاماندگان اربعین به آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) مشرف شدند.

فرماندار ری با اشاره به تشکیل ستاد اربعین شهرستان ری گفت: از اردیبهشت‌ماه امسال بیش از ۴۰ جلسه تخصصی در قالب ۱۴ کمیته برگزار و برنامه‌ریزی‌های لازم در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، مواکب، راهور، پارکینگ‌ها، خدمات رفاهی و امنیتی انجام شده است.

وی درباره مسیرهای پیاده‌روی جاماندگان تصریح کرد: چهار مسیر اصلی برای حرکت زائران به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) پیش‌بینی شده است که عبارتند از: میدان امام حسین (ع) تا حرم از طریق خیابان‌های ۱۷ شهریور، خراسان، شوش، فداییان اسلام و میدان بسیج، امامزاده حسن (ع) تا حرم از طریق خیابان امین‌الملک، قزوین، میدان حق‌شناس، میدان بهمن، بزرگراه کریمی و فداییان اسلام، باقرشهر تا ضلع جنوبی حرم از طریق خیابان رجایی و سلمان فارسی، ورامین تا حرم از طریق میدان معلم، سه‌راه ورامین و فداییان اسلام.

سلیمان پور با بیان اینکه بیش از ۳۵۰ موکب در مسیرهای منتهی به حرم مستقر خواهند شد، اعلام کرد: سرویس‌های بهداشتی ادارات، مدارس، حسینیه‌ها و مساجد در اختیار زائران قرار می‌گیرد و نیروهای انتظامی، بسیج و سپاه در آماده‌باش کامل برای تأمین امنیت مراسم هستند.

فرماندار ری در پایان خاطرنشان کرد: جلسات نهایی ستاد تا روز پنج‌شنبه برگزار خواهد شد و امیدواریم بتوانیم میزبان شایسته‌ای برای عاشقان امام حسین (ع) باشیم.