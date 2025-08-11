به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمانپور، پیش از ظهر دوشنبه، در نشست خبری که در آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی برگزار شد، از آمادگی کامل رس برای میزبانی مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی خبر داد و گفت: این آئین با شعار «أنا علی العهد» و حضور پرشور عاشقان اهل بیت (ع) در مسیر منتهی به حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) برگزار خواهد شد.

سلیمان‌پور، اظهار داشت: ری به عنوان قبله تهران افتخار میزبانی کاروان عاشقان امام حسین (ع) را دارد و ستاد اربعین شهرستان ری از ۱۵ اردیبهشت‌ماه فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی با اشاره به فعالیت ۱۴ کمیته تخصصی ذیل ستاد اربعین طی سه ماه گذشته گفت: این کمیته‌ها در بیش از ۴۰ جلسه کارشناسی، برنامه‌های سال‌های گذشته را آسیب‌شناسی کرده و با اصلاح روش‌ها و ارتقای خدمات، شرایط مطلوبی برای رفاه حال زائران فراهم کرده‌اند.

فرماندار ری افزود: زائران تنها از چهار مسیر اصلی می‌توانند وارد شهرستان شوند که شامل مسیر میدان امام حسین (ع) به خیابان فداییان اسلام، مسیر قرچک و پیشوا به محور قلعه‌نو، مسیر حسن‌آباد و کهریزک به بزرگراه شهید رجایی و مسیر بزرگراه آزادگان به بلوار مدرس است. وی هشدار داد: سایر مسیرها از ساعت ۲۴ چهارشنبه ۱۴ شهریور با محدودیت ترافیکی مواجه خواهند شد.

سلیمان‌پور از استقرار بیش از ۲ هزار موکب در مسیر ۱۶ کیلومتری میدان امام حسین (ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم (ع) خبر داد و گفت: ۱۴۰۰ موکب در تهران و ۷۰۰ موکب در شهرستان ری فعالیت خواهند داشت که برای همگی مجوز صادر شده و مدیران موکب‌ها باید مجوز را در معرض دید نصب کنند.

وی با اشاره به تأمین ناوگان حمل‌ونقل زائران بیان کرد: ۸۰۰ دستگاه اتوبوس، ۳۰۰ ون و خطوط متروی شهرری، جوانمرد قصاب و دولت‌آباد به صورت شبانه‌روزی فعال خواهند بود و ۵ قطار نیز برای جابجایی زائران شهرستان‌های اطراف در نظر گرفته شده است.

فرماندار ری از شهروندان خواست پیش از ساعت ۴:۳۰ صبح پنجشنبه نسبت به پارک خودروها اقدام کنند تا با محدودیت‌های ترافیکی روبرو نشوند و افزود: در طول مسیر، برنامه‌های فرهنگی همچون استیج قرآنی، ویژه‌برنامه مادر و کودک، نماز جماعت و نمایش تمثال شهدای دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

وی با تأکید بر رعایت مسائل امنیتی اظهار داشت: زائران در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را به نیروهای حاضر گزارش دهند. همچنین استفاده از ابزارهای تصویربرداری پرنده مانند هلی‌شات به هیچ عنوان مجاز نیست.

سلیمان‌پور در پایان از راه‌اندازی سامانه مسیریابی هوشمند ویژه زائران خبر داد و گفت: به محض ورود زائران از مسیرهای مجاز، پیامکی حاوی لینک مسیریابی مواکب، سرویس‌های بهداشتی، بیمارستان‌ها، ایستگاه‌های مترو، پارکینگ‌ها و مراکز امدادی برای آن‌ها ارسال خواهد شد که از طریق اپلیکیشن‌های بومی قابل استفاده است.