پاسخگویی بر خط به بیش از ۲.۵ میلیارد استعلام هویتی توسط ثبت احوال

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم کارگر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال گفت: سازمان ثبت احوال کشور به عنوان مرجع احراز هویت در کشور، با فراهم سازی زیرساخت‌های احراز هویت الکترونیک و اتصال به دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت بهداشت، ثبت اسناد و املاک، نیروی انتظامی، سازمان مالیاتی، بانک‌ها، شرکت پست و سایر دستگاه‌ها، زمینه ارائه خدمات سریع و آسان را برای شهروندان فراهم نموده است.

وی با اشاره به ارتباط بر خط سازمان ثبت احوال کشور با ۲۳۰ دستگاه در کشور افزود: سازمان ثبت احوال کشور سالانه پاسخگوی بیش از ۲ میلیارد و پانصد میلیون استعلام هویتی به صورت برخط است که این امر موجب ارتقا دقت اطلاعات، تسریع در فرآیند احراز هویت و خدمات‌رسانی و افزایش رضایت عمومی شده است.

کارگر بیان داشت: همچنین بر این اساس در ۵ ماهه اول امسال سازمان ثبت احوال کشور پاسخگوی بیش از ۷۵۶ میلیون و ۷۰۰ هزار استعلام هویتی به صورت بر خط بوده است.