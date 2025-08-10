  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۵۹

پاسخگویی بر خط به بیش از ۲.۵ میلیارد استعلام هویتی توسط ثبت احوال

پاسخگویی بر خط به بیش از ۲.۵ میلیارد استعلام هویتی توسط ثبت احوال

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال گفت: این سازمان در حال حاضر با بیش از ۲۳۰ دستگاه و نهاد سازمانی تبادل داده به ‌صورت برخط دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم کارگر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال گفت: سازمان ثبت احوال کشور به عنوان مرجع احراز هویت در کشور، با فراهم سازی زیرساخت‌های احراز هویت الکترونیک و اتصال به دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت بهداشت، ثبت اسناد و املاک، نیروی انتظامی، سازمان مالیاتی، بانک‌ها، شرکت پست و سایر دستگاه‌ها، زمینه ارائه خدمات سریع و آسان را برای شهروندان فراهم نموده است.

وی با اشاره به ارتباط بر خط سازمان ثبت احوال کشور با ۲۳۰ دستگاه در کشور افزود: سازمان ثبت احوال کشور سالانه پاسخگوی بیش از ۲ میلیارد و پانصد میلیون استعلام هویتی به صورت برخط است که این امر موجب ارتقا دقت اطلاعات، تسریع در فرآیند احراز هویت و خدمات‌رسانی و افزایش رضایت عمومی شده است.

کارگر بیان داشت: همچنین بر این اساس در ۵ ماهه اول امسال سازمان ثبت احوال کشور پاسخگوی بیش از ۷۵۶ میلیون و ۷۰۰ هزار استعلام هویتی به صورت بر خط بوده است.

کد خبر 6556357

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها