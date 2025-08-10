تقدیر وزیر بهداشت از خبرنگار پیشکسوت خبرگزاری مهر 

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست خبری محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ماه در محل وزارت بهداشت برگزار شد، از زهره بال؛ خبرنگار پیشکسوت خبرگزاری مهر تقدیر به عمل آمد.

زهره بال از سال ۱۳۸۴ به عنوان اولین خبرنگار حوزه آموزش پزشکی کشور در خبرگزاری مهر مشغول به کار شد وی در این مراسم اولین مصاحبه خود با دکتر ظفرقندی را تقدیم وزیر بهداشت کرد.

برخی گزارش‌های منتشر شده توسط این خبرنگار به شرح زیر است:

داوطلبان: نگران امنیت آزمون مجددیم/ مسئولان: احتمال تخلف صفر شد

سئوالات آزمون دستیاری چگونه فروخته شد/ هر سئوال 400 هزار تومان!

چرا طرح ۹ رشته علوم پزشکی اجباری شد