دانشگاهی که ناگهان دیگر نبود!

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز 8 آبان سال 89 خبری ناگهان حوزه دانشگاههای علوم پزشکی را در بهت فرو برد. بر اساس اطلاعیه دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بر روی سایت وزارت بهداشت قرار گرفت، آمده بود: در راستای اجرای تصمیمات دولت مبنی بر خروج دستگاههای اجرایی از استان تهران و در جهت تامین یکپارچگی در ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی، درمانی استان تهران و کاهش تصدی گری امور موازی اعلام کرد کلیه واحدهای دانشگاه علوم پزشکی ایران به دو دانشگاه تهران و شهیدبهشتی منتقل شد.

این اطلاعیه سرآغاز اتفاقاتی بود که بیش از دو ماه حوزه های مرتبط با دانشگاههای علوم پزشکی را تحت الشعاع قرار داد.

در تمامی ابلاغهای وزیر بهداشت بر مصوبه شماره 677/110 معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تاکید می شد. در نامه ابلاغ شده دکتر وحیددستجردی به باقر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران دستور داده شد تمامی واحدهای آموزشی، پژوهشی و دانشجویی منتزع از دانشگاه علوم پزشکی ایران اعم از دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی، بیمارستانهای آموزشی، واحدهای پردیس مرکزی و بین الملل و سایر واحدهای دانشگاه که به نحوی با مراکز آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مرتبط هستند و نیز واحدهای رفاهی و پشتیبانی مرتبط اعم از خوابگاههای دانشجویی و فضاهای فوق برنامه و فرهنگی به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شوند.

همچنین وزیر بهداشت در نامه دیگری تصدی تمامی واحدهای بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران اعم از شبکه های بهداشتی، درمانی و واحدهای مرتبط با آنها را به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واگذار کرد.

در حالیکه دانشجویان، اساتید و کارمندان بهت زده به اتفاقی که ناگهان در صبح شنبه رخ داد نگاه می کردند مسئولان شروع به توضیح دادن کردند. دکتر حسن آقاجانی - مدیرکل وزارتی وزارت بهداشت، یادآور شد: دانشجویان و اساتید دانشگاه نگرانی نداشته باشند چرا که در موقعیت بهتری ادامه تحصیل می دهند. به نظر می رسد که این خبر بسیار خوشحال کننده ای برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران است چرا که این دانشجویان از طریق کنکور در این دانشگاه پذیرفته شده بودند و اطلاع دارند که نمره پذیرش در دانشگاه علوم پزشکی تهران بسیار بالاتر است. این دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی ایران پذیرفته شدند اما از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل می شوند.

اما برخلاف این اظهارات، دانشجویان و اساتید چندان خوشحال نبودند و اعتراضات در دانشگاه علوم پزشکی ایران شکل گرفت. پس از یک هفته اعتراضات در محیط دانشگاه و ابراز ناراحتی، درنهایت دیدار گروهی از دانشجویان با رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران تاحدی از نمود بیرونی اعتراضات کاست.

اعتراضات شکل دیگری به خود گرفت. کار به مجلس شورای اسلامی کشیده شد. وزیر بهداشت به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس فراخوانده شد و نمایندگان هم صنف وزیر از او توضیح خواستند. وزیر بهداشت با پذیرش ضمنی لزوم مشورت با اساتید تاکید کرد که این موضوع در راستای دستور ریاست جمهوری و اجرای مصوبات کارگروه انتقال دستگاههای اجرایی از تهران انجام گرفته است.



سیل نامه های متضاد آغاز شد. از سویی نامه هایی در تایید این انحلال یا ادغام منتشر می شد و از سوی دیگر نامه هایی با امضای اعضای هیئت علمی مبنی بر اعتراض به این شیوه ادغامی به رسانه ها ارسال می شد.

با توضیحات وزیر بهداشت و معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری تاحدودی مشخص شد که انتقال دستگاههای اجرایی از تهران مهمترین منشاء این تصمیم بوده است.

تقویم زمانی رخدادهای انحلال / ادغام دانشگاه علوم پزشکی "ایران"

تاریخ رخداد توضیحات 8 آبان 89 اطلاعیه وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران منحل شد/ انتقال کلیه واحدها به دو دانشگاه دیگر تهران 8 آبان 89 سخنان مدیرکل وزارتی وزارت بهداشت سرنوشت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران پس از انحلال/ همه خوشحالند 8 آبان 89 سخنان وزیر بهداشت انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران پیروابلاغیه معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری انجام شد

شبکه بهداشت و درمان تهران ساماندهی می‌شود و هم مسائل آموزشی و پژوهشی ارتقا می‌یابد 9 آبان 89 اعتراض دانشجویان علوم پزشکی ایران تمایلی به ورود به دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهیدبهشتی نداریم/ خواستار بازگشت وضعیت دانشگاه به شکل قبلی 9 آبان 89 عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی جلسه فوق العاده در مجلس برای ارائه دلایل وزارت بهداشت در خصوص انحلال علوم پزشکی ایران/ایراد مجلس به انحلال 9 آبان 89 سخنان اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایران انحلال دانشگاه غیرقانونی است چرا که در هیچ جای دنیا این موضوع سابقه ندارد که به این شکل یک دانشگاه منحل شود 9 آبان 89 سخنان رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی ایران تصمیم ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران 18 مرداد ماه از سوی ریاست جمهوری ابلاغ شده بود 10آبان 89 سخنان دکتر پزشکیان وزیر سابق بهداشت دولت نمی تواند در دانشگاه دخالت کند و مصوبات هیئت امنای دانشگاه همانند مصوبات مجلس است 10آبان 89 سخنان دکتر باقری لنکرانی وزیر سابق بهداشت نگرانی اصلی در این اتفاق این است که موضوع ادغام آموزش پزشکی خدشه دار شود چرا که نمی توان تنها چند دانشگاه را مسئول آموزش و چند دانشگاه را مسئول خدمات دانست 10آبان 89 سخنان دکتر مرندی وزیر سابق بهداشت انحلال یک دانشگاه اتفاق غیرقابل انتظار و تعجب برانگیزی بود/دانشگاه شخصیت دارد و احساس بی ثباتی در اعضای هیئت علمی ایجاد می شود 10آبان 89 سخنان دکتر ملک زاده وزیر سابق بهداشت مطمئن ام این کار از سوی وزیر بهداشت انجام نشده بلکه انحلال یک نهاد اجرایی از اختیارات شورای عالی اداری است 10آبان 89 تذکر نمایندگان تهرانی به وزیر بهداشت 18 نماینده مردم تهران در مجلس در تذکری کتبی به وزیر بهداشت بر ضرورت تجدید نظر در تصمیم انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران این تصمیم را غیر کارشناسی خواندند 11آبان 89 نتیجه بررسی انحلال از سوی نمایندگان نظر کمیسیون های بهداشت، آموزش و اصل 90 مجلس این است که انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران در مغایرت با اصول 49، 137 و 139 برنامه چهارم توسعه صورت گرفته است 11آبان 89 دلایل دستجردی برای انحلال"ایران" انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران به صورت قانونی و بر اساس مصوبه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی انجام گرفت 12آبان 89 سخنان معاون علوم پزشکی تهران کلیه کارت های دانشجویی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق معتبر است و فعالیت 20 کانون فرهنگی دانشجویی دانشگاه ادامه می یابد

در نهایت با تنفیذ تصمیمات وزارت بهداشت در دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهیدبهشتی در رابطه با دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشجویان این دانشگاه در همان دانشکده ها به تحصیل خود ادامه دادند، گروه های آموزشی با همان مدیریت ها ابقا شدند. روسای دانشکده ها تغییر کردند و از میان معاونان دانشگاه تنها معاون توسعه و مدیریت منابع در سمت خود ابقا شد.

تقویم زمانی رخدادهای انحلال / ادغام دانشگاه علوم پزشکی "ایران"

تاریخ رخداد توضیح 12آبان 89 طرح شایعه انحلال یک دانشگاه دیگر شایعه انحلال دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تکذیب شد/ طرح این مباحث ایجاد تنش و جو ناامیدی را دنبال می کند 15 آبان 89 مجموعه اعتراضات به انحلال دانشگاه ایران اعتراض کانون بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

نامه اعضای هیئت علمی دانشگاه به رئیس جمهور

نامه اعتراضی اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری - مامایی "ایران" از وزیر بهداشت 15 آبان 89 نامه تقدیر از انحلال تقدیر از انحلال در نامه ای به رئیس جمهور در ادغام ظرفیتهای دانشگاه علوم پزشکی ایران در دو دانشگاه دیگر تهران

نامه دکتر سیدعلی ابطحی، دکتر سیدجمال الدین سجادی، دکتر مهدی فتحی، دکتر سیدعباس حسنی 15 آبان 89 بررسی وضعیت انحلال دانشگاهها در دنیا ادغام دانشکده آموزش پزشکی لانگ آیلند در آمریکا

ادغام دانشگاه اَشلند در آمریکا

ادغام دانشکده پزشکی و پرستاری مدسنترال در ایرلند

انحلال 4 دانشگاه در ایسلند

کاهش تعداد دانشگاهها در دانمارک

ادغام دانشگاه در سوئد

ادغام دانشگاه در فنلاند به دلایل بحران اقتصادی 15 آبان 89 بیانیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فرآیند آموزش و پژوهش، اداری و مالی، کلیه تعهدات و قراردادها در پی ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران در دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهیدبهشتی طبق روال سابق انجام می‌شود 18 آبان 89 دلایل وزیر بهداشت برای ادغام دانشگاه "ایران" به دلیل تفاوت آموزش پزشکی در شهیدبهشتی، آموزش و پژوهش این دانشگاه به علوم پزشکی تهران منتقل شد 18 آبان 89 دلایل معاون رئیس جمهور برای ادغام دانشگاه "ایران" ادغام در راستای اجرای مصوبات کارگروه انتقال دستگاههای اجرایی از تهران انجام گرفت 25 آبان 89 برگزاری مناظره "انحلال یا ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران" با حضور مخالفان و موافقان موافق/ دکتر محمدعلی محققی: واژه انحلال اطلاق درستی نیست

مخالف/ دکتر ایرج حریرچی: قانون استقلال دانشگاه قانون متاخر است

موافق/ دکتر مصطفی محقق: در همه دنیا مرسوم است یک دانشگاه نقش ملی ایفا کند

مخالف/ دکتر حسین کبیرانارکی: تغییر بزرگی در این حد نیازمند شرایط بهتری بود 1 آذر 89 حضور دوباره دستجردی در مجلس تفاهم با نمایندگان درباره دانشگاه "ایران"/نمایندگان به جمع بندی رسیدند موضوع دانشگاه علوم پزشکی ایران به اتمام رسیده و نباید به کیفیت خدمات و آموزش صدمه ای وارد شود در دوره زمانی ابتدای تغییرات تاکنون احکام مدیریتی در پی انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران صدور بیش از 20 حکم در بخشهای آموزشی، پژوهشی و دانشجویی

ابقاء کلیه مدیران گروههای آموزشی علوم پزشکی ایران سابق را در مجموعه جدید

ابقای روسای بیمارستانها و شبکه های بهداشتی و درمانی

دانشگاه علوم پزشکی ایران بیش از 6 هزار دانشجو و 731 هیئت علمی و 7 دانشکده از جمله دانشکده های پزشکی، علوم پایه، علوم توانبخشی، پرستاری و مامایی، بهداشت، مدیریت و اطلاع ‌رسانی‌ پزشکی و پیراپزشکی داشت. 10 بیمارستان آموزشی، 16 بیمارستان درمانی، 7 مرکز بهداشت و درمان و 7 مرکز تحقیقاتی از دیگر بخشهای وابسته به این دانشگاه بود.

در این میان بخشهایی از دانشگاه علوم پزشکی ایران مسئول بخش بهداشت و درمان و آموزش پزشکی استان البرز بود و پس از ادغام این دانشگاه در دو دانشگاه دیگر تهران، دانشکده علوم پزشکی کرج به دانشگاه ارتقا یافت.



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گزارش: زهره بال