  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۳۰

شکست تیم فوتبال دختران زیر ۲۰ سال ایران برابر ژاپن

شکست تیم فوتبال دختران زیر ۲۰ سال ایران برابر ژاپن

تیم فوتبال دختران زیر ۲۰ سال ایران در مرحله انتخابی جام ملت های آسیا برابر ژاپن تن به شکست پرگل داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ژاپن در مرحله انتخابی جام ملت‌های فوتبال زیر۲۰ سال دختران با پیروزی ۱۱ بر صفر به سود ژاپن به پایان رسید.

در این مسابقات که به میزبانی مالزی برگزار می شود، تیم دختران ایران در دو بازی ابتدایی خود برابر مالزی و گوام به پیروزی رسیدند اما در دیدار برابر ژاپن شکست سنگینی را متحمل شدند.

کاروان تیم ملی زیر ۲۰ سال ایران امشب کوالالامپور را به مقصد تهران ترک می کند. ملی پوشان صبح فردا از ساعت ۹:۳۰ از طریق فرودگاه امام خمینی (ره ) وارد تهران می شوند.

کد خبر 6556379

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها