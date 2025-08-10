شکست تیم فوتبال دختران زیر ۲۰ سال ایران برابر ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ژاپن در مرحله انتخابی جام ملت‌های فوتبال زیر۲۰ سال دختران با پیروزی ۱۱ بر صفر به سود ژاپن به پایان رسید.

در این مسابقات که به میزبانی مالزی برگزار می شود، تیم دختران ایران در دو بازی ابتدایی خود برابر مالزی و گوام به پیروزی رسیدند اما در دیدار برابر ژاپن شکست سنگینی را متحمل شدند.

کاروان تیم ملی زیر ۲۰ سال ایران امشب کوالالامپور را به مقصد تهران ترک می کند. ملی پوشان صبح فردا از ساعت ۹:۳۰ از طریق فرودگاه امام خمینی (ره ) وارد تهران می شوند.