به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه‌کشی مرحله مقدماتی جام ملت‌های ۲۰۲۶ دختران زیر ۱۷ سال آسیا برگزار شد که تیم ایران در گروه B با عربستان سعودی، لبنان و کویت همگروه شد.

شایان ذکر است مسابقات گروه B به میزبانی عربستان برگزار می‌شود.