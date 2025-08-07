به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعهکشی مرحله مقدماتی جام ملتهای ۲۰۲۶ دختران زیر ۱۷ سال آسیا برگزار شد که تیم ایران در گروه B با عربستان سعودی، لبنان و کویت همگروه شد.
شایان ذکر است مسابقات گروه B به میزبانی عربستان برگزار میشود.
