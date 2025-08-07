  1. ورزش
همگروهی ایران با عربستان در مرحله مقدماتی جام ملت‌های فوتبال آسیا

تیم فوتبال دختران زیر ۱۷ سال ایران با عربستان در مرحله مقدماتی جام ملت های آسیا هم‌گروه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه‌کشی مرحله مقدماتی جام ملت‌های ۲۰۲۶ دختران زیر ۱۷ سال آسیا برگزار شد که تیم ایران در گروه B با عربستان سعودی، لبنان و کویت همگروه شد.

شایان ذکر است مسابقات گروه B به میزبانی عربستان برگزار می‌شود.

