واکنش احزاب مخالف نتانیاهو به اظهارات اخیر مطبوعاتی او

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مقامات رژیم صهیونیستی به اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو نخستوزیر این رژیم واکنش نشان دادند.
«یائیر لاپید» رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی گفت که این یک کنفرانس مطبوعاتی نیست؛ بلکه نمایشی فاجعهبار از یک نخستوزیر شکستخورده است
وی افزود: آنچه نتانیاهو پیشنهاد کرده به معنای مرگ اسراست.
لاپید اظهار داشت: نتانیاهو بر یک کابینه اقلیت غیرقانونی ریاست دارد و کاملاً در مدیریت آن ناتوان است.
وی گفت: اشغال غزه اقدامی است که خطری برای اسرائیل و امنیت آن محسوب میشود و هیچ هدفی در پی ندارد.
«اویگدور لیبرمن» رئیس حزب «اسرائیل خانه ما» نیز در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو گفت: نتانیاهو با وقاحت دروغ میگوید و برای حفظ ائتلاف خود، اسرا را فدا میکند.
نتانیاهو در نشست خبری امروز خود بار دیگر اتهام ایجاد قحطی در غزه را رد کرد و به ارائه آماری دروغین درباره کمک به مردم غزه پرداخت.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی گفت که هیچ برنامه زمانی برای عملیات در غزه ارائه نمیکند و هدفش از اجرای این عملیات پایان جنگ در غزه است و در این زمینه با دولت دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا هماهنگ است.
