موضع گیری وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نظامیان این رژیم حداقل تا پایان سال جاری در کرانه باختری می مانند.

وی امروز یکشنبه از تداوم حضور نظامیان این رژیم در اردوگاههای فلسطینی شمال کرانه باختری تا پایان سال جاری خبر داد.

وی مدعی شد: اردوگاههای جنین، طولکرم و نورشمس هسته های تروریستی با حمایت مالی و تسلیحاتی ایران بودند.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به کشتار و ویرانی زیرساختها در کرانه باختری اذعان و اعلام کرد که حضور ارتش این رژیم در اردوگاه‌ها تا اطلاع ثانوی تحت دستور مستقیم اوست.