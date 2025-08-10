  1. بین الملل
رزمایش غافلگیرکننده ارتش رژیم صهیونیستی؛ تل آویو چه در سر دارد؟

رسانه های رژیم صهیونیستی از رزمایش غافلگیرکننده خبر دادند که هدف آن سنجش آمادگی ستاد کل و مراکز فرماندهی ارتش این رژیم اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، روز یکشنبه (امروز) ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز یک رزمایش غافلگیرکننده خبر داد؛ رزمایشی که هدف آن سنجش آمادگی ستادکل و مراکز فرماندهی ارتش اعلام شده است. این رزمایش به دستور ایال زمیر رئیس ستادکل نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی، برای سنجش آمادگی لحظه‌ای و توانایی‌های ارتش برای مقابله با حملات گسترده در نظر گرفته شده است.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی گفت: یک رزمایش غافلگیرانه در سطح ستاد کل، صبح امروز (یکشنبه) ساعت ۵:۳۰ صبح آغاز شد تا وضعیت هوشیاری و آمادگی ستاد کل و فرماندهی‌های اصلی ارتش اسرائیل آزمایش شود.

به گفته سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی، این رزمایش چندین سناریوی واقع‌گرایانه را در جبهه‌های مختلف، از جمله اجرای درس‌های آموخته‌شده از وقایع ۷ اکتبر، با مشارکت اکثر نهادها و فرماندهی‌های ارتش اسرائیل، از جمله یگان‌های ویژه، شبیه‌سازی می‌کند.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از حضور رئیس ستاد ارتش این رژیم در ستاد فرماندهی عالی ارتش و بازدید از بخش های آن و ارزیابی اوضاع خبر داد و آمادگی نیروی هوایی و دریایی را با فرماندهان بررسی کرد.

همچنین سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از پیاده سازی سناریوهای پیچیده با هدف آزمودن میزان آمادگی ارتش این رژیم و انتقال از وضع عادی به فوق العاده و بررسی عملکرد فرماندهان عالی رتبه سخن گفت.

