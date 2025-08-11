به گزارش خبرنگار مهر، حسام جواهری کارگردان نمایش «رقص سرخ‌پوستی» درباره‌ روند تولید و اجرای این اثر گفت: «رقص سرخ‌پوستی» پیش‌تر در رپرتوار داخلی نوید محمدزاده اجرا شده بود که سه جایزه در بخش بازیگری و کارگردانی کسب کرد. این نمایش روایتگر سیاهی و تاریکی انسان‌ها است که در روند زندگی خود متوجه می‌شوند که در دل این نا امیدی باز هم شانسی برای ایجاد ارتباط و رهایی از آن وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه نمایشنامه «رقص سرخ‌پوستی» دارای سه مرحله است، توضیح داد: مرحله اول این اثر آشنایی روبرتا و دنی با هم در یک کافه است، مرحله دوم روبرتا به دنی کمک می‌کند تا احساسات خود را بیان کند و در مرحله سوم روبرتا در مشکلات خود که در قدیم ریشه دارد غرق شده و باور ندارد که پیوندی ایجاد شود تا بتواند گذشته خود را فراموش کند. دنی می‌خواهد ادامه دهد اما مشکلاتش اجازه این را نمی‌دهد.

جواهری که ایفاگر شخصیت دنی نیز است، یادآور شد: دنی یک کاراکتر زخم خورده و گوشه‌گیر است که نمی‌تواند احساسات خود را بیان کند و رفتار خود را با خشونت پیش می‌برد اما از طرفی احساس نیاز به یک ارتباط دارد تا بتواند از این انزوا خارج شود.

وی درباره شیوه‌ اجرای این نمایش، گفت: دکور در این نمایش وجود ندارد چون می‌خواستیم تماشاگر با ما همراه شود ‌و خود تخیل کند و در ذهنیت ۲ شخصیت، خود را ببیند.

به گفته شریان زارع بازیگر نقش «روبرتا» نیز این کاراکتر یک دختر غمگین با گذشته‌ای ترسناک است که در کافه‌ای با دنی آشنا می‌شود و این سرآغاز یک رابطه است، او این پسر را بر خلاف ظاهر خشنش، مهربان و منعطف می‌بیند و می‌خواهد با وی وارد ارتباطی عمیق‌تری شود اما داستان زندگیش مدام جلوی چشمانش است و او را رها نمی‌کند.

نمایش ۵۵ دقیقه‌ای «رقص سرخ‌پوستی» به نویسندگی جان ‌پاتریک ‌شنلی و ترجمه و کارگردانی حسام ‌جواهری، تهیه کنندگی رامبد ‌جوان و با بازی شریان ‌زارع و حسام ‌جواهری در سالن شماره ۲ مجموعه تئاتر لبخند، ساعت ۱۸ روی صحنه می‌رود.

عکس از رضا جاویدی است.