دیدن «کاتانا» در مجموعه تئاتر لبخند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر لبخند، نمایش «کاتانا» به نویسندگی پویا سعیدی و کارگردانی فرشید روشنی از ۲۶ مرداد در سالن سه مجموعه تئاتر لبخند اجرا می‌شود. تهیه‌کنندگی این اثر بر عهده نورالدین حیدری‌ماهر و سرمایه‌گذاری الناز بهمن‌زاد است.

در این نمایش، بازیگرانی چون راد پورجبار، مهناز افتاده‌نیا، مهسا باقری، امیراردلان آقاشاهی و یسنا میرطهماسب به ایفای نقش می‌پردازند. همچنین امیرحسین رستمی به‌عنوان صدای راوی و حمیدرضا آذرنگ و رؤیا میرعلمی در بخش ویدئویی حضور دارند.

طراحی صحنه توسط امیرحسین دوانی، طراحی نور رضا خضرایی و موسیقی توسط پویا نوروزی انجام شده است. بخش مولتی‌مدیا توسط تورج هیبتی و فرشاد هیبتی طراحی شده و طراحی لباس بر عهده برند «تَچَر» بوده است.

دیگر عوامل این اثر عبارت‌اند از: گرافیک و عکاسی: محمدصادق زرجویان، دستیار کارگردان: امین یزدانی‌نژاد، گروه کارگردانی: امین رجبی، خاطره تهرانی و هستی اسماعیلی، دستیار طراح صحنه: پیام شیخ‌نوازجاهد، مدیر روابط عمومی: امیر قالیچی (تئاتر بازها)، دکوراتور: محمدحسین نفری‌آزاد و دستیاران ساخت دکور: مهدی نفری‌آزاد و کیارش حاجی‌زاده.



در خلاصه داستان «کاتانا» آمده است: اگر شما کنسل کنید، من امشب کاملاً تصادفی به خانه‌ شخص دیگری می‌روم، ترجیحاً خانواده، چشمانشان را کور می‌کنم، زبانشان را می‌برم و دست‌هایشان را قطع می‌کنم. بکنم؟