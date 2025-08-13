  1. هنر
  2. تئاتر
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۱۳

دیدن «کاتانا» در مجموعه تئاتر لبخند

نمایش «کاتانا» به کارگردانی فرشید روشنی از ۲۶ مرداد در مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر لبخند، نمایش «کاتانا» به نویسندگی پویا سعیدی و کارگردانی فرشید روشنی از ۲۶ مرداد در سالن سه مجموعه تئاتر لبخند اجرا می‌شود. تهیه‌کنندگی این اثر بر عهده نورالدین حیدری‌ماهر و سرمایه‌گذاری الناز بهمن‌زاد است.

در این نمایش، بازیگرانی چون راد پورجبار، مهناز افتاده‌نیا، مهسا باقری، امیراردلان آقاشاهی و یسنا میرطهماسب به ایفای نقش می‌پردازند. همچنین امیرحسین رستمی به‌عنوان صدای راوی و حمیدرضا آذرنگ و رؤیا میرعلمی در بخش ویدئویی حضور دارند.

طراحی صحنه توسط امیرحسین دوانی، طراحی نور رضا خضرایی و موسیقی توسط پویا نوروزی انجام شده است. بخش مولتی‌مدیا توسط تورج هیبتی و فرشاد هیبتی طراحی شده و طراحی لباس بر عهده برند «تَچَر» بوده است.

دیگر عوامل این اثر عبارت‌اند از: گرافیک و عکاسی: محمدصادق زرجویان، دستیار کارگردان: امین یزدانی‌نژاد، گروه کارگردانی: امین رجبی، خاطره تهرانی و هستی اسماعیلی، دستیار طراح صحنه: پیام شیخ‌نوازجاهد، مدیر روابط عمومی: امیر قالیچی (تئاتر بازها)، دکوراتور: محمدحسین نفری‌آزاد و دستیاران ساخت دکور: مهدی نفری‌آزاد و کیارش حاجی‌زاده.

در خلاصه داستان «کاتانا» آمده است: اگر شما کنسل کنید، من امشب کاملاً تصادفی به خانه‌ شخص دیگری می‌روم، ترجیحاً خانواده، چشمانشان را کور می‌کنم، زبانشان را می‌برم و دست‌هایشان را قطع می‌کنم. بکنم؟

