۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۵۳

پیام تسلیت حجت‌الاسلام موسی پور در پی درگذشت استاد محمود فرشچیان

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پی درگذشت هنرمند مردمی استاد محمود فرشچیان پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پی درگذشت هنرمند مردمی استاد محمود فرشچیان پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت هنرمند مردمی، چهره ماندگار هنر ایران و خالق آثار بدیع آئینی و مذهبی، استاد محمود فرشچیان، موجب نهایت تأثر و تأسف گردید.

استاد فرشچیان، از مفاخر درخشان فرهنگ و هنر معاصر ایران، عمر پربرکت خویش را با عشق و ارادت به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام، در خلق شاهکارهایی سرشار از معنویت، ذوق و خلاقیت سپری نمود و میراثی گران‌بها چون «ضامن آهو»، «غدیر خم»، «عصر عاشورا»، «شام غریبان»، «توسل» و «معراج» و نیز طراحی و نظارت بر ساخت ضریح‌های منور حضرت علی‌بن موسی‌الرضا علیه‌السلام و حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) را برای تاریخ فرهنگ و هنر این سرزمین به یادگار گذاشت. فقدان این چهره پرآوازه، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای هنر فاخر ایرانی اسلامی است.

اینجانب ضمن تسلیت این مصیبت به ملت شریف ایران، جامعه هنری کشور و خاندان معزز ایشان، از درگاه خداوند متعال برای روح بلند آن هنرمند فرهیخته که در ایام اربعین حسینی به سوی ملکوت پر کشید، همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان و دوستدارانشان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

کد خبر 6556635
اكرم سادات حسيني شبستري

