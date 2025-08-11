خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: هیئت گلف استان همدان طی سه سال اخیر توانسته با برنامه‌ریزی منظم، استفاده از ظرفیت‌های بومی و ایجاد تحول در ساختار اجرایی خود، یکی از چشمگیرترین صعودها را در میان هیئت‌های ورزشی کشور ثبت کند.

این هیئت که در سالیان گذشته در رتبه‌های بیش از دهم کشور قرار داشت، امروز در بین ۳۱ استان، به جایگاه سوم کشور رسیده است؛ مسیری که نشان از مدیریت هدفمند و مجموعه‌ای از تلاش‌های هماهنگ در داخل و خارج از میدان دارد.

سرمایه‌گذاری بر آموزش و استعدادیابی

بر اساس اعلام هیئت گلف استان، طی سه سال گذشته، بیش از ده‌ها دوره آموزشی، کارگاه‌های تخصصی و اردوهای ورزشی در رده‌های سنی مختلف برگزار شده است.

این کلاس‌ها و اردوهای تمرینی با حضور مربیان و داوران ملی، امکان رشد فنی و تاکتیکی قابل‌توجهی را برای بازیکنان به‌ویژه در بخش پایه فراهم کرده است.

از سوی دیگر، طرح استعدادیابی در مدارس و دانشگاه‌ها باعث جذب ده‌ها بازیکن مستعد در گروه‌های سنی نوجوانان و جوانان شد. این بازیکنان امروز به تیم‌های اصلی و رده‌های پایه هیئت گلف همدان پیوسته و آینده این رشته را بیمه می‌کنند.

توسعه زیرساخت‌ها و باشگاه‌ها

در کنار پرورش نیروی انسانی، هیئت گلف همدان اقدامات جدی در توسعه زیرساخت‌ها داشته است. تجهیز و بهسازی سایت تخصصی و استاندارد مینی گلف در مرکز استان و احداث سایت تخصصی و استاندارد مینی گلف در شهرستان ملایر، استانداردسازی زیرساخت‌ها، خرید تجهیزات جدید و حمایت از ایجاد ظرفیت‌های جدید، کمک کرده تا شرایط تمرین برای ورزشکاران به شکل قابل‌توجهی بهبود یابد.

برگزاری مسابقات استانی و میزبانی رقابت‌های کشوری هم عاملی شد تا نام همدان در تقویم رویدادهای ملی فدراسیون گلف پررنگ‌تر دیده شود و تجربه رقابتی ورزشکاران افزایش پیدا کند.

اعزام تیم‌های منسجم به رقابت‌های ملی

یکی از تغییرات مهم در دوره فعلی، برگزاری مسابقات انتخابی، مسابقات رنکینگ و تشکیل تیم‌های منسجم و هماهنگ در رده‌های مختلف برای حضور در رقابت‌های کشوری بوده است. تیم‌های همدان در این سال‌ها توانسته‌اند در مسابقات قهرمانی کشور مستقل و با ترکیب کامل حضور یابند و با کسب امتیازهای ویژه، مسیر خود را به سمت نفرات برتر کشور هموار کنند.

موفقیت گلف همدان علاوه بر کار هیئت، حاصل حمایت‌های اداره‌کل ورزش و جوانان استان، اسپانسرهای محلی، بخش خصوصی و همراهی چهره‌های ورزشی و حتی خانواده‌های بازیکنان بوده است. ایجاد هم‌افزایی بین این بخش‌ها، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و کاهش دغدغه‌های لجستیکی برای تیم‌ها را فراهم کرده است.

همدان در جمع مدعیان قهرمانی

براساس ارزیابی فدراسیون گلف، همدان تنها در سه فصل ورزشی توانسته فاصله چندین رتبه‌ای را جبران کند؛ جهشی که در تاریخچه این رشته در کشور کم‌نظیر است. اکنون هیئت همدان نه تنها جایگاه سوم کشوری را در اختیار دارد، بلکه به رقیب جدی استان‌های پرمدعا هم تبدیل شده است و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که بتواند در صورت تداوم این روند، به جایگاه‌های دوم و یا حتی جایگاه نخست ایران نیز برسد.

مسیر موفقیت با همدلی و برنامه‌ریزی ترسیم شد

صالح جهانگرد، رئیس هیئت گلف استان همدان، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسیر رشد گلف استان در سه سال گذشته نتیجه کار تیمی و هدف‌گذاری دقیق بوده است، اظهار کرد: وقتی در سال ۱۴۰۱ مسئولیت هیئت را بر عهده گرفتم، رتبه هیئت گلف استان همدان در کشور قابل اعتنا و توجه نبود.

وی افزود: شرایط آن زمان به گونه‌ای بود که باید همزمان در چند جبهه، آموزش، جذب بازیکن، ایجاد زیرساخت و اصلاح فرآیندهای داخلی کار می‌کردیم. همان روزهای آغازین تصریح کردیم که هدف، صعود تدریجی ولی پیوسته به جمع برترین استان‌هاست و برای این مسیر یک نقشه راه چند ساله ترسیم کردیم.

جهانگرد خاطرنشان کرد: سال اول علاوه بر ایجاد تغییر در شیوه تمرین تیم‌ها، زیرساخت‌های لازم برای آموزش اصولی گلف را بهسازی و فراهم کردیم. بخشی از این کار شامل دعوت از مربیان برجسته ملی، تأمین تجهیزات استاندارد و آغاز طرح‌های استعدادیابی در مدارس و دانشگاه‌های استان بود. حاصل این تلاش‌ها ارتقای چشمگیر عملکرد ورزشکاران و جهش به رتبه پنجم کشور در بین هیئت‌های کشور در همان سال نخست بود.

رئیس هیئت گلف استان همدان عنوان کرد: در سال دوم، تمرکز ما بر تثبیت جایگاه و برطرف‌کردن ضعف‌های شناسایی‌شده بود. این به معنای افزایش حجم اردوهای متمرکز، برگزاری رقابت‌های داخلی برای بالا بردن انگیزه و رقابت‌پذیری و استفاده از تحلیل عملکرد بازیکنان پس از هر رویداد ملی شد. نتیجه این اصلاحات، صعود یک پله‌ای دیگر و قرار گرفتن در رتبه چهارم کشور در سال ۱۴۰۲ بود.

رئیس هیئت گلف استان همدان با تأکید بر اینکه موفقیت سال ۱۴۰۳ حاصل هم‌افزایی همه عوامل بوده است، گفت: در سال گذشته، با تثبیت تیم‌های رده‌های پایه و تقویت تیم بزرگسالان، توانستیم هم‌زمان در چندین سطح عملکردی جهش داشته باشیم. تیم‌های ما در مسابقات قهرمانی کشور عملکردی کم‌نقص ثبت کردند و رقبا را پشت سر گذاشتند و دستاوردهای خوبی کسب کردند و هم افزایی تمامی عناصر هیئت باعث شد تا به جایگاه سوم در بین هیئت‌های کشور برسیم. این اتفاق برای مجموعه ما تاریخی بود، زیرا در کمتر از سه سال فاصله میان هیئت در میانه جدول با استان‌های مدعی را از میان برداشتیم.

وی حمایت همه‌جانبه اداره کل ورزش و جوانان همدان، اسپانسرهای استانی، همراهی هیئت رئیسه، همراهی و کوشش‌های نایب رئیس بانوان، دبیر هیئت، رؤسای کمیته‌ها، رؤسای هیئت‌های شهرستان‌ها و همراهی خانواده‌ها را بخشی جدایی‌ناپذیر از این موفقیت خواند و گفت: اگر حمایت این مجموعه‌ها نبود، حتی بهترین برنامه‌ها هم روی کاغذ باقی می‌ماند. مجموعه‌ای که امروز شما در استان می‌بینید، نتیجه زحمات پنهان ده‌ها نفر در پشت‌صحنه است.

جهانگرد خاطرنشان کرد: نگاه ما به آینده چند وجهی است. از یک‌سو باید مقام سوم را حفظ کنیم که خود کار کوچکی نیست، و از سوی دیگر، قصد داریم با جذب استعدادهای تازه، ارتقا فنی تیم‌ها و حضور در اردوها و مسابقات ملی، برای دستیابی به جایگاه‌های بهتر در کشور تلاش کنیم. باور داریم اگر این مسیر با همین جدیت ادامه یابد، همدان به زودی به قطب اصلی رشته‌های گلف ایران تبدیل خواهد شد.

وی در پایان گفت: گلف برای ما فقط یک رشته ورزشی نیست، بلکه بستری برای رشد فرهنگی، ایجاد همبستگی اجتماعی و پرورش نسلی است که هم در زمین مسابقه و هم در زندگی شخصی، روحیه رقابت سالم و اخلاق ورزشی را سرلوحه خود قرار می‌دهند.

گفتنی است؛ صعود چشمگیر هیئت گلف استان همدان به سوم کشور، تنها یک موفقیت ورزشی در جدول رتبه‌بندی فدراسیون نیست، بلکه روایتی از عزم، برنامه‌ریزی و همدلی یک مجموعه است. در پس این جهش، تلاش مربیان، پشتکار ورزشکاران، پشتیبانی مسئولان و همراهی خانواده‌ها نهفته است؛ تلاش‌هایی که به‌خوبی نشان می‌دهد دستاوردهای بزرگ، محصول کار گروهی و مدیریت هوشمندانه‌اند.

اکنون همدان در آستانه ورود به رقابت برای کسب جایگاه‌های برتر کشور قرار گرفته و این جایگاه نه پایان راه، بلکه نقطه آغاز فصل تازه‌ای از ماجراجویی و پیشرفت است. مسیر پیش‌رو، هم چالش‌های بزرگ و هم فرصت‌های طلایی برای رشته‌های مختلف ورزش گلف این استان خواهد داشت؛ مسیری که اگر با همان جدیت سه سال گذشته پیموده شود، بی‌تردید نام همدان را در تاریخ گلف ایران ماندگار خواهد کرد.