خبرگزاری مهر - مجله مهر: آلفرد نوبل، شیمیدان سوئدی قبل‌تر از اینکه اسمش با جوایز حوزه شیمی، ادبیات و صلح شناخته شود به خاطر اختراعاتش از جمله دینامیت در جهان سر زبان‌ها افتاد. مردی که به خاطر ساخت این وسیله بعدها دچار عذاب وجدان شد و به دنبال آن برای جبران خسارت‌هایی که دینامیت در جنگ به ملت‌های جهان وارد کرده تصمیم گرفت که برای جایزه صلح نوبل وصیت کند تا به قول خودش با این کار افراد و سازمان‌هایی که برای صلح و پایان یافتن جنگ‌های بشر تلاش می‌کنند مورد تشویق قرار بگیرند. کسی که می‌گویند دوست داشت تا میراث خودش را به جای ابزاری برای ویرانی در جهت صلح و آشتی در دنیا خرج کند. اما حالا با گذشت این همه سال از مرگ این شیمیدان سوئدی طی دهه‌های اخیر نامزدها و برندگان صلح نوبل به قدری عجیب و غریب‌اند که می‌شود گفت سیاستمداران دنیا با وقاحت تمام این جایزه را به سخره گرفته‌اند؛ چون کسانی در این فهرست قرار گرفته‌اند که اقدامات عجیب و غریبشان در دنیا بیشتر از صلح و دوستی جنگ و کشتار را برای مردم به ارمغان آورده است. حالا بعد از توافقنامه عجیب آذربایجان و ارمنستان با دخالت آمریکا سیاستمداران این دو کشور طی یک اظهار نظر عجیب اعلام کردند که ترامپ شایسته جایزه صلح نوبل است. حرف خنده‌داری که شاید عجیب باشد اما تکراری نیست چون در تمام این سال‌ها این جایزه برندگان و نامزدهایی داشته که هیچ جوره بویی از صلح و مهربانی نبرده‌اند. افرادی که با نزدیک شدن به جایزه صلح نوبل یاد کردن از آنها اعتبار این جایزه را در افکار عمومی بیش از پیش زیر سوال می‌برد.

نازی برای نوبل!

قطعاً هیتلر شناخته شده‌ترین دیکتاتور جهان در همه دنیا به شمار می‌رود. مردی که با حزب نازی آتش جنگ جهانی دوم را به پا کرد؛ اما در کمال ناباوری او در فهرست نامزدهای جایزه صلح نوبل قرار گرفت. در سال ۱۹۳۹ نماینده پارلمان سوئد او را در اعتراض به سیاست‌های بریتانیا و فرانسه به عنوان نامزد صلح نوبل اعلام کرد. این نماینده بعدها اعلام کرد که این کار را برای شوخی انجام داده و کمیته صلح نوبل هم سرانجام هیتلر را رد کرد.

جوزف استالین؛ رسیدن به صلح با فرمان کشتار

بعد از هیتلر استالین به عنوان یکی از خشن‌ترین رهبرهای سیاسی دنیا شناخته می‌شود. یک سرکرده کمونیست و رهبر شوروی که بعدها به خاطر تلاشش برای سرکوب کردن نازی‌ها در جنگ جهانی دوم به شکل عجیبی شایسته نامزدی صلح نوبل شد؛ اما این در حالی بود که استالین جنایات و سرکوب‌های داخلی زیادی داشت مثل تشکیل اردوگاه‌های کار اجباری یا ترورهای بزرگ از کشتن مقامات حزبی گرفته تا نظامی‌ها، دانشمندان، هنرمندان و حتی شهروندان عادی، جنایاتی که نامزد شدن او برای جایزه صلح نوبل را به یک اتفاق عجیب تبدیل می‌کرد.

نتانیاهو، مدعی صلح با کودک کشی!

شاید عجیب‌ترین، وقیحانه‌ترین و شاید احمقانه‌ترین اسم برای نامزدی جایزه صلح نوبل در این دوره نام بنیامین نتانیاهو باشد، نخست وزیر رژیم کودک‌کش اسرائیل که در سال ۲۰۲۰ به خاطر توافق آبراهام توسط نماینده ایتالیا به عنوان نامزد جایزه صلح نوبل معرفی شد. این در حالی است که ارابه کشتار نتانیاهو سال‌های سال است که با قدرت تمام در فلسطین می‌تازد و جان زنان و کودکان بی‌گناه را می‌گیرد.

جوکی به نام جایزه صلح نوبل ترامپ!

ترامپ پیش از این در سال ۲۰۲۰ توسط نماینده نروژ به عنوان نامزد صلح نوبل معرفی شد. بعد از اینکه زمزمه‌های نامزدی نتانیاهو برای نوبل اعلام شد بعدها خیلی‌ها معتقد بودند که عجیب‌تر از این اتفاق این است که نتانیاهو برای سال ۲۰۲۵ ترامپ را برای جایزه صلح نوبل نامزد اعلام کرده است. این در حالی است که کشتار غزه در همه دنیا صدای آزادی خواهان جهان را بلند کرده و حالا قرار است که ترامپ را به عنوان منادی صلح معرفی کند. کسی که تحریم‌های ایران را زیاد کرد، خلاف تعهدات بین‌المللی برجام را پاره کرد، با سیاست‌های عجیب مهاجرتی هزاران کودک را از والدینشان جدا کرد، سردار سلیمانی را ترور کرد، به خاک ایران حمله و تا مدتها مانع ورود مسلمانان به آمریکا می‌شد.

آنگ سان سو چی؛ مسلمان‌کشی با جایزه صلح نوبل

احتمالاً چند سال پیش در رسانه‌ها نام روهینگیا و کشتار آن به گوشتان خورده است. اتفاقی که از آن به عنوان یکی از بزرگترین بحران‌های حقوق بشری قرن ۲۱ یاد می‌شود وقتی که دولت میانمار تصمیم گرفت اقلیت مسلمانان این کشور را قتل عام کنند و اعتراضات آنان در واکنش به سال‌ها تبعیض را با کشتار، تجاوز و سوزاندن روستاها و آوارگی میلیونی آنها پاسخ دهند. جالب اینجاست که در این دوران رهبری میانمار به دست آنگ سان سو چی بود؛ کسی که در سال ۱۹۹۱ موفق به دریافت جایزه صلح نوبل شده بود.

شیمون پرز، صلح نوبل و کشتار مردم فلسطین

او به عنوان وزیر دفاع و نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۹۴ به همراه اسحاق رابین نخست وزیر وقت این رژیم نه فقط نامزد بلکه برنده جایزه صلح نوبل شد. این در حالی بود که او در کشته شدن مردم فلسطین طی سال‌ها نقش پررنگی داشت که از معروف‌ترین آنها حمله به قانا و سرکوب انتفاضه اول بود.