پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی در بوشهر برگزار می شود

سید ناصر فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی در بوشهر همراه با قرائت زیارت اربعین همزمان با اربعین سید و سالار شهیدان و یاران باوفای حضرت از سوی شورای هیئتهای مذهبی شهرستان بوشهر و سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر برگزار میشود.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی شهرستان بوشهر افزود: مراسم همراه با اقامه نماز جماعت مغرب و عشا به امامت حضرت آیت الله صفایی بوشهری نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر خواهد بود.
وی بیان کرد: این برنامه روز پنجشنبه ساعت ۱۷:۴۵ و مسیر حرکت بلوار خلیج فارس (خیابان ساحلی) از شرکت ملی نفتکش تا آستان مقدس امامزاده قاسم علیه السلام است.
وی ضمن دعوت از مردم عزادار برای شرکت در پیادهروی دلدادگان اربعین حسینی اضافه کرد: وسیله ایاب و ذهاب رأس ساعت ۱۶:۴۵ در تمام نقاط شهر بوشهر به صورت رایگان از ایستگاههای اتوبوس شهری آماده خدمات رسانی به زائران پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی تا محل حرکت برگزاری مراسم و در پایان برگزاری مراسم، تمام سرویسها از امامزاده قاسم علیه السلام جهت برگشت زائران عزیز مهیا است.
