سید ناصر فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با ایام اربعین حسینی، آیین معنوی پیاده‌روی دلدادگان اربعین با حضور عاشقان و ارادتمندان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در شهر بوشهر برگزار خواهد شد.

وی افزود: این برنامه با قرائت زیارت اربعین و اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء به امامت آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، همراه است.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی شهرستان بوشهر بیان کرد: این مراسم روز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷:۴۵ آغاز می‌شود.

فاطمی ادامه داد: مسیر پیاده‌روی از بلوار خلیج فارس (خیابان ساحلی)، مقابل شرکت ملی نفتکش، آغاز شده و تا آستان مقدس امامزاده قاسم (ع) ادامه خواهد داشت.

وی از عموم مردم، هیئت‌های مذهبی، جوانان و خانواده‌ها دعوت کرد با حضور پرشور در این آیین معنوی، جلوه‌ای از عشق و ارادت به حضرت سیدالشهدا (ع) و وحدت و انسجام در آستانه اربعین حسینی را به نمایش بگذارند.