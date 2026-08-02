سید ناصر فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با ایام اربعین حسینی، آیین معنوی پیادهروی دلدادگان اربعین با حضور عاشقان و ارادتمندان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در شهر بوشهر برگزار خواهد شد.
وی افزود: این برنامه با قرائت زیارت اربعین و اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء به امامت آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر، همراه است.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی شهرستان بوشهر بیان کرد: این مراسم روز سهشنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷:۴۵ آغاز میشود.
فاطمی ادامه داد: مسیر پیادهروی از بلوار خلیج فارس (خیابان ساحلی)، مقابل شرکت ملی نفتکش، آغاز شده و تا آستان مقدس امامزاده قاسم (ع) ادامه خواهد داشت.
وی از عموم مردم، هیئتهای مذهبی، جوانان و خانوادهها دعوت کرد با حضور پرشور در این آیین معنوی، جلوهای از عشق و ارادت به حضرت سیدالشهدا (ع) و وحدت و انسجام در آستانه اربعین حسینی را به نمایش بگذارند.
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