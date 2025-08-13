پویش «سفیران اربعین» در میاندورود راه اندازی شد

حجت الاسلام علی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام اربعین حسینی گفت؛ شهرستان میاندورود پیاده روی نمادین اربعین حسینی را عاشورایی برگزار خواهند کرد و این حرکت عظیم دلدادگان حسینی تمدن نوین اسلامی را محقق خواهد کرد.

وی با تاکید بر برگزاری پیاده روی باشکوه دلدادگان حسینی و برنامه ریزی دقیق برای فعالیت‌های فرهنگی و دینی، اظهار داشت: برنامه‌های متعددی با محوریت مساجد، هیئت‌های مذهبی، کانون‌های فرهنگی و خانه‌های قرآن در ایام اربعین پیش‌بینی شده که با همکاری مردم و نهادهای فرهنگی اجرا خواهد شد. مهم‌ترین این برنامه‌ها، برگزاری مراسم باشکوه پیاده‌روی دلدادگان اربعین حسینی در سطح شهرستان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری برنامه‌های مختلف در شهرستان از سوی کانون‌ها و فعالان فرهنگی و مذهبی، افزود: مسابقات فرهنگی با محوریت نهضت عاشورا، ایستگاه‌های صلواتی فرهنگی، فضاسازی معنوی، پویش‌های مردمی و پیاده‌روی دلدادگان اربعین، از جمله مهم‌ترین اقدامات فرهنگی در این ایام خواهد بود برنامه‌های شاخص به شرح زیر اعلام شد پیاده‌روی با حسین (ع) و ویژه برنامه تا بی نهایت (قدم‌هایی برای وصال، حتی اگر فاصله تا کربلا دور باشد) این مراسم باشکوه، روز اربعین حسینی با حضور گسترده مردم، روحانیون، هیئات مذهبی، خانواده‌های شهدا و نوجوانان عاشورایی برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حرکت تمدنی ملت بزرگ ایران در پیاده روی اربعین حسینی و برخی ملت‌های مسلمان منطقه و جهان، تصریح کرد: ملت بزرگ ایران با تاسی از فرهنگ عاشورا و تاسوعا و با اطاعت از ولی فقیه زمان خود توانستند در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در برابر تمامی ظلم و استکبار بویژه در مقابل نظام تروریستی ایالات متحده آمریکا و رژیم کودک کش صهیونی ایستادگی کنند و عقب نشینی را به آنان تحمیل کنند.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میاندورود در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به راه اندازی پویش‌های مختلف با عناوین اربعین حسینی از سوی فعالان فرهنگی در شهرستان عنوان کرد: پویش مردمی سفیران اربعین با هدف مشارکت نوجوانان و جوانان در خلق و انتشار آثار فرهنگی مرتبط با اربعین راه‌اندازی شده است. شرکت‌کنندگان می‌توانند دل‌نوشته، عکس، کلیپ، نقاشی و محتوای دیجیتال خود را با موضوع اربعین در فضای مجازی و نمایشگاه‌های محلی به اشتراک بگذارند و راه‌اندازی ایستگاه‌های فرهنگی-صلواتی در نقاط مختلف شهرستان و به‌ویژه در مسیرهای پیاده‌روی، ایستگاه‌هایی با حضور طلاب، فعالان فرهنگی و گروه‌های جهادی برپا می‌شود. این ایستگاه‌ها خدمات متنوعی از جمله توزیع نذورات، بروشورهای فرهنگی، و اجرای برنامه‌های کودک ارائه می‌دهند و فضاسازی شهری با مضامین حسینی با همکاری شهرداری‌ها، هیئات مذهبی و پایگاه‌های بسیج، سطح شهرستان با نصب پرچم‌های سیاه، بنرهای محرم، کتیبه‌های عاشورایی و المان‌های فرهنگی مرتبط با اربعین فضاسازی شده است تا حال و هوای معنوی اربعین در فضای عمومی شهر جلوه‌گر شود.

حجت الاسلام قاسمی در پایان تأکید کرد: پیاده‌روی با حسین تا بی نهایت (قدم‌هایی برای وصال، حتی اگر فاصله تا کربلا دور باشد) فرصتی برای تجدید عهد با اهل‌بیت (علیهم السلام) و هم‌دلی با میلیون‌ها زائر کربلاست. امیدواریم با حضور پرشور مردم در این مراسم و دیگر برنامه‌های فرهنگی، فضای شهرستان سرشار از شور حسینی و وحدت اجتماعی شود.