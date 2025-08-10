به گزارش خبرنگار مهر، علی مختاری ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان نهاوند به مناسبت روز خبرنگار، با اشاره به مقاومت ملت ایران در برابر توطئه‌ها و محاسبات غلط دشمن، اظهار کرد: اتحاد، انسجام و همدلی بی‌نظیر مردم، اصلی‌ترین عامل پیروزی در این نبرد سرنوشت‌ساز بود.

وی افزود: دشمنان با اتکا به حجم بی‌سابقه حملات خود تصور می‌کردند می‌توانند اراده ملت ایران را در هم بشکنند و مدیریت کشور را به دست گیرند، اما به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی، این دشمنان دچار خطای محاسباتی شدند که بارها در عرصه‌های مختلف، به شکست آن‌ها منجر شده است.

فرمانده سپاه نهاوند با تأکید بر تداوم این شکست‌ها گفت: امید واهی دشمن هرگز محقق نخواهد شد و پیروزی نهایی، بی‌تردید از آنِ ملت بزرگ ایران است.

مختاری با بیان اینکه امروز رسانه‌ها مهم‌ترین جبهه در جنگ روایت‌ها هستند، تصریح کرد: فناوری‌های نوین، مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و رسانه‌ها وظیفه دارند واقعیت‌ها را به روشنی برای افکار عمومی بیان کنند. در جنگ ۱۲ روزه، رژیم صهیونیستی با سانسور شدید، مانع انعکاس ابعاد واقعی این نبرد شد، اما اکنون بخش زیادی از حقایق در حال آشکار شدن است.

وی خبرنگاران را «روایت‌گران شجاع میدان» دانست و افزود: رسانه‌ها فراتر از اطلاع‌رسانی، سنگر نخست جهاد تبیین و مطالبه‌گری هستند و باید با روحیه بسیجی و جهادی در صحنه حضور دائمی داشته باشند.

مختاری با تأکید بر استمرار و جامعیت فعالیت‌های رسانه‌ای تأکید کرد: رسانه‌ها باید با تولید محتوای غنی، مداوم و راهبردی در تمامی تحولات کشور حضور فعال داشته و اجازه ندهند صدای حقیقت خاموش شود.